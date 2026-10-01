El jugador no conversó con el DT en la despedida de la Roja, menos con sus compañeros de plantel en la gira Norteamérica.

La polémica de la selección chilena sigue filtrando nuevos antecedentes de una jornada de terror de Marcelino Núñez con Nicolás Córdova, que terminó con el jugador volviendo a Inglaterra y lejos de la Roja para el último amistoso contra México.

Ahora fue la radio ADN que contó detalles del momento en que el jugador del Ipswich Tow de la Premier League abandonó definitivamente la concentración en Estados Unidos, sin despedirse de nadie.

“El mediocampista nacional se encontraba molesto por no haber jugado un minuto en la derrota con Estados Unidos, sumado a la incomodidad con las declaraciones de Nicolás Córdova en torno al nivel del equipo y la actitud que debía tener el plantel”, explican.

Marcelino Núñez dejó la selección chilena. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Destapan la furia de Marcelino Núñez con Nicolás Córdova en la Roja: los tiró al frente

Núñez habló con Felipe Correa antes de salir de la Roja

Marcelino Núñez encendió la mecha de una gigante polémica en las selección chilena, al retirarse en la fecha FIFA para volver a Inglaterra, molesto por no jugar ante Estados Unidos y por la actitud de Nicolás Córdova de mandarlos al frente.

En ese sentido, el citado medio explica que “Marcelino Núñez no informó de su salida de la concentración a Nicolás Córdova, sino que al gerente de selecciones, Felipe Correa“.

Un momento de tensión que terminó con el jugador fuera, pero sin dar explicaciones a sus compañeros, ni menos profundizar en el asunto con más detalles.

“Fue tal lo intempestiva de su determinación que el futbolista no se despidió ni del staff técnico ni de sus compañeros antes de tomar sus cosas y volver a Inglaterra“, destacaron.