El bicampeón de América se sumó a las voces críticas del desempeño del especialista en métricas e indicó que no tiene la "cabeza capacitada" para comandar a La Roja.

Con el correr de los días, lo que genera Nicolás Córdova como entrenador interino de la Selección Chilena es tensión pura y críticas por doquier. Ahora, un nuevo bicampeón de América se sumó a los comentarios en su contra: Marcelo Díaz.

El conflicto que se desató con Marcelino Núñez y que provocó su salida de la gira por Norteamérica sigue dejando opiniones en el ambiente. Fue el turno de Carepato que en charla con Todos Somos Técnicos de TNT Sports hizo trizas el proceso del especialista en métricas.

“Él (Córdova) le está faltando el respeto a los jugadores que convoca“, asegura Díaz quien defendió a los futbolistas de los dichos que el técnico profirió en su contra en Estados Unidos. “No sé para qué los convoca“, agrega el volante de Universidad de Chile.

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Marcelo Díaz sin piedad contra Nico Córdova

En línea con los comentarios que brindó Jean Beausejour sobre el proceso del aún DT interino, el Chelo fue enfático en afirmar que “se puede competir con jugadores de la liga chilena, pero tiene que haber una cabeza capacitada para hacerlo“.

“En la U hacíamos las cosas tan bien que llegaron a convocar a ocho jugadores y alcanzaba para competir y jugar”, agregó Marcelo Díaz, quien advierte que “hoy hay capacidades, pero no se está compitiendo como se debe. No son opiniones de un verdadero líder. Si yo le tengo que decir algo a mis jugadores o recriminarlos, lo hago a puertas cerradas”.

Por último, cuestiona el constante “lavado de manos” que hace Córdova de su proceso al señalar que “si te ganaron, hay que asumir las falencias y las virtudes, pero no quedarse en que en Chile no hay jugadores, porque sí hay. No justifico que no soy el técnico de la Selección o que soy el interino”.

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En síntesis

Marcelo Díaz destrozó el proceso de Nicolás Córdova y lo acusó de faltarle el respeto al plantel.

El volante de la U aseguró que en Chile hay jugadores, pero que falta una cabeza muy capacitada.

Por último, el Chelo cuestionó que el técnico se excuse y no asuma sus culpas a puertas cerradas.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

En busca de volver a los triunfos, la Selección Chilena de Nicolás Córdova enfrentará a México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, este martes 6 de octubre a las 23:30 horas.