El entorno del técnico chileno habría recibido con preocupación las recientes polémicas que han sacudido a La Roja según reveló Coke Hevia.

El complejo momento que atraviesa la Selección Chilena también habría generado repercusiones en el entorno de Manuel Pellegrini, uno de los entrenadores que ha sido mencionado constantemente como una alternativa para dirigir a La Roja.

En medio de la polémica salida de Marcelino Núñez y su conflicto con Nicolás Córdova, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia detalló cómo habría caído la situación en el círculo cercano al técnico del Betis.

Revelan reacción del entorno de Manuel Pellegrini por crisis de La Roja.

La reacción de Pellegrini ante la crisis de La Roja

“A mí lo que me comentaron es que no cayó muy bien en el entorno de Manuel Pellegrini dos cosas”, aseguró el comunicador.

De acuerdo con su información, uno de los aspectos que habría generado preocupación es el ambiente que rodea actualmente al fútbol chileno, “Uno, que sigue siendo una olla en ebullición todo el fútbol chileno”, explicó Hevia.

El segundo punto estaría relacionado con el escenario deportivo de la Selección y sus opciones en las próximas Clasificatorias al Mundial.

“Y dos, la forma de clasificación en las clasificatorias. Don Manuel tiene una carrera brutal y Chile es candidato a quedarse fuera, absolutamente”, agregó.

ver también Claudio Borghi sorprende y pone a Marcelo Bielsa como opción para La Roja: “Yo iría a buscarlo”

Pellegrini sigue siendo vinculado con La Roja

Las declaraciones surgen en medio de un nuevo episodio de tensión en la Selección Chilena. La salida de Marcelino Núñez de la concentración generó dudas sobre su relación con Nicolás Córdova.

Según Hevia, la molestia del volante habría estado relacionada con decisiones deportivas del técnico, como no ser titular, no ingresar ante Canadá y desempeñarse fuera de su posición habitual.

En este contexto, La Roja y Manuel Pellegrini vuelven a estar en el foco, aunque la supuesta reacción del entrenador corresponde a información atribuida por Hevia a personas de su entorno.

En resumen…