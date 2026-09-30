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Fútbol internacional

Periodista amigo de Cristiano Ronaldo suelta sabrosas papitas de su renuncia a Portugal: “El DT lo traicionó”

El español Edu Aguirre entregó detalles de lo que fue la bombástica renuncia de CR7 al combinado luso durante esta jornada. “Yo soy Cristiano y me hubiera ido antes. Mucho aguantado para mí”, lanzó.

Por Patricio Echagüe

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CR7 decidió renunciar a la selección de Portugal.
© Getty Images.CR7 decidió renunciar a la selección de Portugal.

Un verdadero terremoto está atravesando la selección de Portugal durante esta fecha FIFA. En medio de sus partidos en la UEFA Nations League el combinado luso perdió a Cristiano Ronaldo, quien derechamente renunció al equipo y abandonó su concentración.

Las disputas con el entrenador Jorge Jesus, quien lo dejó en la banca en el último partido ante Noruega, habrían sido el motivo para tan drástica determinación. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, afirmó al respecto el propio CR7 en Instagram.

Uno que salió a entregar información importante sobre esto fue el periodista español Edu Aguirre, quien es muy cercano al actual delantero del Al-Nassr. Fue en el programa El Chiringuito donde soltó sabrosas papitas y llegó a asegurar que Jesus “traicionó” a CR7 en estas últimas horas.

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El comunicador partió apuntando a la suplencia del jugador de 41 años, afirmando que “tu entrenador te viene en privado: ‘Oye, mira, es esto, tal, joder, entiéndeme. Vale, no lo gestioné bien. Estamos juntos, tal. Perdóname, si tengo rueda de prensa, lo voy a aclarar, voy a pedir perdón, no te preocupes. Va a quedar todo bien, va a quedar todo solucionado’”.

“¿Y dejas peor a Cristiano?, ¿sacando pecho y diciendo que mandas tú y que Cristiano es uno más? A casa y a otra cosa”, se cuestionó Aguirre.

En ese sentido, el periodista fue enfático en asegurar que “lo que hace Jorge Jesús es una vergüenza y una traición, porque ha tenido un ataque de entrenador, ha querido dejar claro que él manda cuando él no pinta nada”.

Cristiano Ronaldo fue relegado a un rol más secundario en Portugal de la mano de Jorge Jesus. | Foto: Getty Images.

Cristiano Ronaldo fue relegado a un rol más secundario en Portugal de la mano de Jorge Jesus. | Foto: Getty Images.

“Él ha querido dejar claro que él manda a costa de Cristiano Ronaldo y a costa de algunos pequeños periodistas portugueses o un minoritario público portugués que le tiene muchas ganas a Cristiano. Las críticas no van ni a Jorge Jesús, ni a Roberto Martínez, ni a João Félix, ni a Bernardo. Van a Cristiano”, añadió.

Para cerrar, Aguirre lanzó que “con cuarenta y un años no es fácil mantenerse a nivel, estar veinticuatro siete pensando en el fútbol, cuidarse, sufrir, desvivirse por este deporte (…) Cristiano no es el muñeco del pim pam pum. Yo soy Cristiano y me hubiera ido antes. Mucho aguantado para mí”.

Esta renuncia de CR7 se dio antes de que Portugal enfrentará a Dinamarca (jueves 1 de octubre en Copenhague) y Noruega (domingo 4 de octubre en Oporto) por la fecha 3 y 4 de la UEFA Nations League.

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En síntesis

  • Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras discrepancias con Jorge Jesus.
  • Edu Aguirre acusó a Jorge Jesus de traicionar a Cristiano Ronaldo en Portugal.
  • Portugal enfrentará a Dinamarca el 1 de octubre y a Noruega el 4.
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