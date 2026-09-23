El Derby presenta elegante corpóreo para la carrera más importante de la hípica en Chile

El tradicional evento que reúne a los fanáticos de la hípica dio un pase adelante en popularidad al presentar a su nueva mascota.

Con la energía propia de El Derby, fiesta que ya es parte del calendario porteño, el Valparaíso Sporting Club dio un paso inédito en sus 142 años de historia: presentó a Don Derby, su primer corpóreo y mascota oficial, en el marco de la Fiesta Criolla realizada el pasado 18 de septiembre.

Con su llegada al escenario antes de que arrancaran los shows musicales de la noche, Don Derby se robó las primeras miradas del público presente, transformándose de inmediato en el nuevo símbolo vivo de la hípica nacional.

La presentación de Don Derby

El Derby crece en popularidad en Chile

Su misión, según explicó el equipo detrás del proyecto, es clara: darle rostro y cercanía a la hípica, acompañando cada rincón del Sporting, desde la tribuna familiar hasta el paddock y conectando con públicos que hoy no se sienten parte de este mundo.

“El Derby no es solo una carrera, es una institución cultural que Chile hizo suya durante generaciones“, señaló Mauricio Maurel, Gerente General del Valparaíso Sporting Club.

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Agregó que por lo mismo no será algo pasajero la presencia del corpóreo. “Don Derby llega para recordárselo a quienes ya lo aman y para invitar a quienes todavía no lo conocen”, manifiesta.

Con Don Derby ya en carrera, el mensaje del Sporting es contundente: el Derby de Chile vuelve, y esta vez, para quedarse.

La carrera se realizará el domingo 7 de febrero en el tradicional recinto de Avenida Los Castaños, en Viña del Mar.