Una de las carreras más importantes de la hípica chilena es El Ensayo Mega, evento anual que este 2025 se celebrará el día viernes 31 de octubre.
La tradicional carrera de la hípica nacional celebra la versión 153 en su historia en el Club Hípico de Santiago, ubicado en Avenida Blanco Encalada N° 2185, y formará parte de una extensa jornada que comenzará a las 10:00 am horas y culminará con la carrera número 24, pasada las 21:45 horas.
No obstante, es El Ensayo Mega del Grupo 1 es el que concentrará toda la atención de los fanáticos. Esta será la 21ª carrera del día y contará con once destacados competidores, quienes darán lo mejor de sí para quedarse con el título y suceder a ‘Doña Cleta’, la flamante ganadora de la edición 2024.
¿A qué hora es el Ensayo Mega y dónde ver en vivo por TV?
La edición 2025 de El Ensayo Mega se celebra este viernes 31 de octubre a partir de las 19:10 horas de Chile y lo podrás ver completamente en vivo a través de la señal de TV abierta de Mega, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
Mega
9.1 (HD en Santiago)
Televisión por cable:
VTR: 20 (SD en Santiago) – 809 (HD)
DIRECTV: 150 (SD) – 1150 (HD)
ENTEL: 65 (SD)
CLARO: 54 (SD) – 554 (HD)
GTD/TELSUR: 26 (SD)
MOVISTAR: 120 (SD) – 809 (HD)
TU VES: 56 (SD)
ZAPPING: 20 (HD)
Los competidores de El Ensayo Mega 2025
Entre los once participantes de este año destacan ‘Morikawa’, ‘A Todo Galope’, ‘Mi Precioso’ y ‘Created’, este último con Óscar Ulloa como jinete, quien ha conquistado las últimas cuatro ediciones del certamen con ‘Y Nada Más’, ‘Fortino’, ‘Kay Army’ y la mencionada ‘Doña Cleta’.
1. Morikawa
- Jinete: Sebastián González
- Preparador: Mario Rabajille D.
- Haras: Haras Matriarca
2. Created
- Jinete: Óscar Ulloa
- Preparador: Patricio Baeza A.
- Haras: Haras Don Alberto
3. A Todo Galope
- Jinete: Jorge A. González
- Preparador: Patricio Baeza A.
- Haras: Haras Don Alberto
4. Rambam
- Jinete: Joaquín Herrera
- Preparador: Patricio Baeza A.
- Haras: Haras Don Alberto
5. Celtic Legend
- Jinete: Kevin Espina
- Preparador: Patricio Baeza A.
- Haras: Haras Don Alberto
6. Cartman
- Jinete: Gerard Rodríguez
- Preparador: Gabriel Reyes I.
- Haras: Haras Lizzie
7. Eccentric
- Jinete: Jaime Medina
- Preparador: Patricio Baeza A.
- Haras: Haras Don Alberto
8. Diamond Blue
- Jinete: Benjamín Troncoso
- Preparador: Alejandro Padovani E.
- Haras: Haras Don Alberto
9. Mi Precioso
- Jinete: Hugo Ochoa
- Preparador: Aldo Parra D.
- Haras: Haras Don Alberto
10. Nartella
- Jinete: Rafael Cisternas
- Preparador: Julio Orellana
- Haras: Haras Don Alberto
11. Kiasora
- Jinete: Javier I. Guajardo
- Preparador: Julio Orellana
- Haras: Haras Don Alberto