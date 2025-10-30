Una de las carreras más importantes de la hípica chilena es El Ensayo Mega, evento anual que este 2025 se celebrará el día viernes 31 de octubre.

La tradicional carrera de la hípica nacional celebra la versión 153 en su historia en el Club Hípico de Santiago, ubicado en Avenida Blanco Encalada N° 2185, y formará parte de una extensa jornada que comenzará a las 10:00 am horas y culminará con la carrera número 24, pasada las 21:45 horas.

No obstante, es El Ensayo Mega del Grupo 1 es el que concentrará toda la atención de los fanáticos. Esta será la 21ª carrera del día y contará con once destacados competidores, quienes darán lo mejor de sí para quedarse con el título y suceder a ‘Doña Cleta’, la flamante ganadora de la edición 2024.

¿A qué hora es el Ensayo Mega y dónde ver en vivo por TV?

La edición 2025 de El Ensayo Mega se celebra este viernes 31 de octubre a partir de las 19:10 horas de Chile y lo podrás ver completamente en vivo a través de la señal de TV abierta de Mega , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

Mega

9.1 (HD en Santiago)

Televisión por cable:

VTR: 20 (SD en Santiago) – 809 (HD)

DIRECTV: 150 (SD) – 1150 (HD)

ENTEL: 65 (SD)

CLARO: 54 (SD) – 554 (HD)

GTD/TELSUR: 26 (SD)

MOVISTAR: 120 (SD) – 809 (HD)

TU VES: 56 (SD)

ZAPPING: 20 (HD)

Los competidores de El Ensayo Mega 2025

Entre los once participantes de este año destacan ‘Morikawa’, ‘A Todo Galope’, ‘Mi Precioso’ y ‘Created’, este último con Óscar Ulloa como jinete, quien ha conquistado las últimas cuatro ediciones del certamen con ‘Y Nada Más’, ‘Fortino’, ‘Kay Army’ y la mencionada ‘Doña Cleta’.

1. Morikawa

Jinete: Sebastián González

Preparador: Mario Rabajille D.

Haras: Haras Matriarca

2. Created

Jinete: Óscar Ulloa

Preparador: Patricio Baeza A.

Haras: Haras Don Alberto

3. A Todo Galope

Jinete: Jorge A. González

Preparador: Patricio Baeza A.

Haras: Haras Don Alberto

4. Rambam

Jinete: Joaquín Herrera

Preparador: Patricio Baeza A.

Haras: Haras Don Alberto

5. Celtic Legend

Jinete: Kevin Espina

Preparador: Patricio Baeza A.

Haras: Haras Don Alberto

6. Cartman

Jinete: Gerard Rodríguez

Preparador: Gabriel Reyes I.

Haras: Haras Lizzie

7. Eccentric

Jinete: Jaime Medina

Preparador: Patricio Baeza A.

Haras: Haras Don Alberto

8. Diamond Blue

Jinete: Benjamín Troncoso

Preparador: Alejandro Padovani E.

Haras: Haras Don Alberto

9. Mi Precioso

Jinete: Hugo Ochoa

Preparador: Aldo Parra D.

Haras: Haras Don Alberto

10. Nartella

Jinete: Rafael Cisternas

Preparador: Julio Orellana

Haras: Haras Don Alberto

11. Kiasora

Jinete: Javier I. Guajardo

Preparador: Julio Orellana

Haras: Haras Don Alberto

