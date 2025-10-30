Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Hípica

El Ensayo Mega 2025: Día, horario y dónde ver la tradicional carrera de la hípica chilena

La tradicional carrera de la hípica chilena se celebrará este viernes 31 de octubre en el Club Hípico de Santiago.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
El Ensayo se celebra este viernes 31 de octubre en el Club Hípico.
© JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILEEl Ensayo se celebra este viernes 31 de octubre en el Club Hípico.

Una de las carreras más importantes de la hípica chilena es El Ensayo Mega, evento anual que este 2025 se celebrará el día viernes 31 de octubre.

La tradicional carrera de la hípica nacional celebra la versión 153 en su historia en el Club Hípico de Santiago, ubicado en Avenida Blanco Encalada N° 2185, y formará parte de una extensa jornada que comenzará a las 10:00 am horas y culminará con la carrera número 24, pasada las 21:45 horas.

No obstante, es El Ensayo Mega del Grupo 1 es el que concentrará toda la atención de los fanáticos. Esta será la 21ª carrera del día y contará con once destacados competidores, quienes darán lo mejor de sí para quedarse con el título y suceder a ‘Doña Cleta’, la flamante ganadora de la edición 2024.

¿A qué hora es el Ensayo Mega y dónde ver en vivo por TV?

La edición 2025 de El Ensayo Mega se celebra este viernes 31 de octubre a partir de las 19:10 horas de Chile y lo podrás ver completamente en vivo a través de la señal de TV abierta de Mega, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

Mega
9.1 (HD en Santiago)
Televisión por cable:
VTR: 20 (SD en Santiago) – 809 (HD)
DIRECTV: 150 (SD) – 1150 (HD)
ENTEL: 65 (SD)
CLARO: 54 (SD) – 554 (HD)
GTD/TELSUR: 26 (SD)
MOVISTAR: 120 (SD) – 809 (HD)
TU VES: 56 (SD)
ZAPPING: 20 (HD)

Publicidad

Los competidores de El Ensayo Mega 2025

Entre los once participantes de este año destacan ‘Morikawa’, ‘A Todo Galope’, ‘Mi Precioso’ y ‘Created’, este último con Óscar Ulloa como jinete, quien ha conquistado las últimas cuatro ediciones del certamen con ‘Y Nada Más’, ‘Fortino’, ‘Kay Army’ y la mencionada ‘Doña Cleta’.

1. Morikawa

  • Jinete: Sebastián González
  • Preparador: Mario Rabajille D.
  • Haras: Haras Matriarca

2. Created

  • Jinete: Óscar Ulloa
  • Preparador: Patricio Baeza A.
  • Haras: Haras Don Alberto
Publicidad

3. A Todo Galope

  • Jinete: Jorge A. González
  • Preparador: Patricio Baeza A.
  • Haras: Haras Don Alberto

4. Rambam

  • Jinete: Joaquín Herrera
  • Preparador: Patricio Baeza A.
  • Haras: Haras Don Alberto

5. Celtic Legend

  • Jinete: Kevin Espina
  • Preparador: Patricio Baeza A.
  • Haras: Haras Don Alberto
Publicidad

6. Cartman

  • Jinete: Gerard Rodríguez
  • Preparador: Gabriel Reyes I.
  • Haras: Haras Lizzie

7. Eccentric

  • Jinete: Jaime Medina
  • Preparador: Patricio Baeza A.
  • Haras: Haras Don Alberto

8. Diamond Blue

  • Jinete: Benjamín Troncoso
  • Preparador: Alejandro Padovani E.
  • Haras: Haras Don Alberto
Publicidad

9. Mi Precioso

  • Jinete: Hugo Ochoa
  • Preparador: Aldo Parra D.
  • Haras: Haras Don Alberto

10. Nartella

  • Jinete: Rafael Cisternas
  • Preparador: Julio Orellana
  • Haras: Haras Don Alberto

11. Kiasora

  • Jinete: Javier I. Guajardo
  • Preparador: Julio Orellana
  • Haras: Haras Don Alberto
Publicidad
Lee también
Vidal y Gil celebran en la hípica con el caballo “Con Compañía”
Colo Colo

Vidal y Gil celebran en la hípica con el caballo “Con Compañía”

Suplantación: escándalo inédito en la hípica salpica a Kike Morandé
Redsport

Suplantación: escándalo inédito en la hípica salpica a Kike Morandé

El negociante Arturo Vidal lanza su suplemento alimenticio
Vidal

El negociante Arturo Vidal lanza su suplemento alimenticio

¿Dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores EN VIVO?
Internacional

¿Dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito por Copa Libertadores EN VIVO?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo