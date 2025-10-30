Un fin de semana de adrenalina y diversión familiar en Motorfest 2025

Vuelve la acción de las pistas con la sexta edición de Motorfest Zero300, un encuentro que se ha consolidado como el gran panorama para fanáticos, familias y amantes de la adrenalina.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de un espectáculo único que

combina shows en vivo, interacción con pilotos y exhibiciones de alto nivel.

Motorfest 2025

Cada jornada abrirá con la participación de clubes icónicos como Camaro, Corvette, Dodge y Mustang, junto a otros que se sumarán, aportando el estilo y la potencia de sus modelos clásicos y de alto rendimiento.

El evento contará además con una MotoExpo dedicada al mundo de las dos ruedas, para que puedas probar en pista la moto que sueñas, una zona off road con una pista permanente, espacio gamer y un sector familiar, todo acompañado de patios de comida y graderías ampliadas para vivir cada jornada en un ambiente cercano y entretenido.

El programa contempla campeonatos de drift, rally y carcross. Entre los grandes atractivos de este año destaca el único camión de drift existente en Chile, uno de los pocos en Latinoamérica, pilotado por el equipo Ruiz, con trayectoria en Estados Unidos, Argentina y México.

Los asistentes podrán incluso vivir la experiencia de ser copilotos junto a profesionales del drift, sintiendo la velocidad y la destreza desde dentro de la pista.

