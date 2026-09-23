Lejos del título en la Liga de Primera, el argentino asegura que es clave y de equipo grande ir por una corona, sea cual sea el torneo.

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Everton, por el primer duelo de los octavos de final de la Copa Chile 2026, agendado para la jornada del jueves en el estadio Sausalito.

Una oportunidad de oro para poder pelear realmente por un título, algo que sabe el técnico Fernando Gago y sus jugadores, quienes tienen en mente que es la última opción de ser campeones en 2026.

Por lo mismo, el entrenador argentino habló de la responsabilidad que tienen al estar en un equipo grande y que los jugadores deben afrontar cada partido como si fuese un final.

Fernando Gago marca el objetivo en U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

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Gago alienta a sus jugadores de la U por un título

Fernando Gago se alista a vivir una llave importantísima en los objetivos de Universidad de Chile, porque ante Everton se juegan el seguir con vida con la opción de levanta el título en la Copa Chile.

“Tenemos una responsabilidad y trataremos de ganar todos los partidos y ganar títulos, todos los clubes lo quieren, pero nosotros estamos en una institución grande que necesita y quiere siempre pelear, pero tenemos que seguir trabajando, tomar cada partido como final, independiente si es copa o amistoso”, explicó Gago.

En ese sentido, deja en claro que, pese a la distancia en la Liga de Primera, el mensaje en la interna de la U se mantiene siendo el mismo: “La institución merece el máximo de las posibilidades físicas, mentales y del jugador”.

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