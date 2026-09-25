La decisión de que se terminen de jugar los ocho minutos que quedan este mismo día domingo antes del partido de vuelta gustó en las huestes azules.

Finalmente la ANFP tomó sus decisión respecto a los minutos que quedan por jugar entre Everton y Universidad de Chile. De manera notable, todo se definirá este mismo domingo en el Estadio Nacional, antes de que se juegue el partido de vuelta por estos octavos de final de la Copa Chile.

Con esto dicho, el duelo se reanudará en el minuto 82 y se jugará más los descuentos. Luego de esto, ambos elencos se irán a camarines para luego jugar el compromiso de revancha por un lugar en los cuartos.

Pese a lo insólito de la medida, en la U aplauden que dentro de todo, era lo más sano para la llave pudiese terminarse con cierta normalidad. Así lo dejó en claro Héctor Hoffens, quien en charla con RedGol aseguró que era la mejor salida posible tras el escándalo visto en el Estadio Sausalito.

ver también Alcalde de Ñuñoa pide que U de Chile juegue sin sus hinchas en el Estadio Nacional

En Universidad de Chile valoran que se jueguen los minutos restantes ante Everton

El ex azul aseguró a nuestro sitio que “no es tan tonta la idea, no es tan tonta. Es la mejor salida que podía haber después de todo lo que pasó y de que el partido de vuelta es este mismo día domingo”.

Los fuegos artificiales lanzados por los hinchas azules obligaron a suspender el Everton vs Universidad de Chile en el Sausalito. | Foto: Photosport.

“Para mi la idea era que la U ganó y punto. El equipo que hace de local es el responsable de todas actitudes que pasen en su estadio. No hubo restricción ni vigilancia. ¿Cómo entraron esas cosas?”, cuestionó Hoffens.

Para cerrar, el campeón de la Copa Chile 1979 y la Primera B 1989 con la U declaró que “no es una mala salida tampoco. Jugar esos minutos antes del partido de vuelta es lo correcto”.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Universidad de Chile y Everton?

La revancha entre azules y viñamarinos está pactado para este domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

ver también Medio argentino aprovecha la polémica: “Otra vez la barra de U de Chile suspende un partido”

En síntesis