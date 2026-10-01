Defensa goleador de los lilas no se guardó nada tras el pitazo final y arremetió contra el juez en la entrevista de TNT Sports. Acusó que los perjudicaron en la caída ante O'Higgins.

Deportes Concepción cayó por 1-0 en el final ante O’Higgins, en el duelo de ida de cuartos de final de Copa Chile. Los lilas pudieron llevarse la victoria antes, pero Arnaldo Castillo enmudeció el Ester Roa con un tanto en el epílogo.

Y en lo que fue un disputado encuentro, las críticas del Conce recayeron en Cristián Garay. El juez FIFA fue acusado de no cobrar una mano en el área celeste, aunque una criminal patada de Mario Sandoval contra Felipe Ogaz tampoco fue sancionada con tarjeta roja.

Norman Rodríguez, defensa goleador y figura de los lilas este año, no ocultó su molestia tras el pitazo final y frente a las cámaras de TNT Sports disparó contra el réferi. Ahí dejó una viral frase haciéndolo trizas.

¿Habrá consecuencias? La dura crítica de Concepción hacia Garay

El defensa Norman Rodríguez le dio con todo al juez Cristián Garay, para lo que considera, fue un arbitraje que perjudicó a Deportes Concepción. Los lilas cayeron 1-0 como local en la ida ante O’Higgins, por cuartos de final de Copa Chile.

“Partido difícil, se marca por un detalle al final del partido. Yo creo que hubo otros detalles y me parece que le quedó grande el partido a cierta persona, así que caliente”, dijo el zaguero charrúa.

Por su parte, Fernando Díaz también quedó molesto y en una conferencia de prensa de menos de 1 minuto y medio, dijo que merecieron mejor suerte. El DT lila aseguró que fue “un partido duro, trabado, parejo”.

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“Siempre tuvimos más ocasiones de gol nosotros. Al final nos pillan mal parados en un contragolpe, el primer tiempo de la llave vamos perdiendo 1-0 y tenemos que darlo vuelta”, cerró.