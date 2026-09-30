El León de Collao recibe al Capo de Provincia en la ida por cuartos de final de Copa Chile 2026.

Deportes Concepción y O’Higgins se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, en un duelo que tendrá a los lilas de local en el Ester Roa Rebolledo.

Los Lilas llegan en un gran momento y buscarán aprovechar su localía para tomar ventaja en la serie, vienen de eliminar a Curicó Unido con un 6-0 global y acumula 10 triunfos, dos empates y una derrota en sus últimos 13 partidos.

El Capo de Provincia visita a los Lilas por Copa Chile.

O’Higgins llega con confianza

El elenco de Rancagua, en tanto, alcanzó esta instancia después de superar a Deportes Santa Cruz. El Capo de Provincia ganó ambos encuentros de la serie, por 2-1 y 3-1, para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

Estos resultados significaron además un impulso para O’Higgins, que venía de sufrir derrotas ante Universidad Católica y Audax Italiano en sus últimos tres compromisos por la Liga de Primera.

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¿A qué hora juegan Deportes Concepción vs. O’Higgins?

El duelo por los cuartos de final de la Copa Chile está programado para este miércoles 30 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El partido será transmitido por TNT Sports Premium, mientras que para quienes prefieran seguirlo vía streaming estará disponible a través de HBO Max.

Posibles formaciones

Deportes Concepción: Araya; Cáceres, Rodríguez, Carrasco, Varas; Sandoval, Henríquez, Dávila; Cáceres, Escobar y Romero.

Araya; Cáceres, Rodríguez, Carrasco, Varas; Sandoval, Henríquez, Dávila; Cáceres, Escobar y Romero. O’Higgins: Carabalí; Rojas, Robledo, Garrido, Días; Schor, Avilés, Ogaz; Tapia, Vecino y Toloza.

En resumen…