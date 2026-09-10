El goleador celeste se llena de interesados para sacarlo de Rancagua. Tras sondeos en Paraguay, ahora en potente liga lo quieren.

Arnaldo Castillo es el nombre del momento en O’Higgins. El paraguayo nacionalizado chileno vive su mejor año tras complejas campañas en el Capo de Provincia y figura con 17 goles este 2026.

Entre los cinco torneos que ha disputado el equipo este año, Arnaldo no ha soltado la “9” de titular y alcanzó un total de 30 tantos con los celestes, tras llegar al club en 2023. Es por eso que desde el Brasileirao pusieron sus ojos sobre él.

“El Remo hizo consulta por la contratación del delantero Arnaldo Castillo, de O’Higgins. Estuvo realizando conversaciones con la directiva azulina ayer por la noche y existe la posibilidad de que el jugador se una al plantel azulino”, reportó Remo Insider, en dichos del periodista Giuseppe Tommaso.

Los otros equipos que buscaron a Arnaldo Castillo

Luego de su gran campaña en O’Higgins este 2026 y con un contrato que vence a fin de año, Arnaldo Castillo se deja querer. Es más, desde su natal país lo buscaron potentes clubes para llevárselo de Rancagua.

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“Tuve la oportunidad de antes del Mundial me llegó la carta de reserva de la selección paraguaya para jugar amistosos. Además, hubo ofertas de Olimpia y Libertad en un momento”, dijo a Urbana Sports.

Una noticia que sorprendió a O’Higgins es sobre el poder del pase de Arnaldo, donde siempre se manejó la información de que estaba en manos del elenco celeste. Sin embargo, el propio jugador sorprendió con sus dichos.

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“Mi contrato es hasta fin de año, mi pase pertenece a Yguazú Nippón Fútbol Club (equipo de la UFI)”, cerró el goleador del Capo de Provincia, quien viene de anotar un tanto ante Unión La Calera”.