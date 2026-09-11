Gabriel Suazo clave: Sevilla logra un triunfazo y se prende arriba en la tabla de La Liga

El lateral izquierdo y capitán del cuadro andaluz celebró en la victoria clave ante Valencia en el certamen español.

Uno de los jugadores más importantes en el plantel de Sevilla es el chileno Gabriel Suazo, quien fue elegido como el capitán del equipo y fue titular en la victoria ante Valencia, por la fecha 5 de La Liga.

El lateral izquierdo nacional jugó los 90 minutos y tuvo un rendimiento alto en la victoria de los andaluces por 1-0, un resultado que deja al cuadro del zurdo muy arriba en la tabla, siendo una de las sorpresas en el arranque del torneo.

Suazo protagonizó una peculiar jugada durante el partido, porque a los 27 minutos literalmente dejó la piel en la cancha, porque fue a disputar con la cabeza la pelota y un rival le dio un golpe en el rostro, pero no fue grave y pudo seguir jugando tras ser atendido.

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Sevilla gana con un gol sobre la hora ante Valencia

Sevilla sumó una nueva victoria en el certamen español y lo hizo con mucho sufrimiento, debido a que recién en el tramo final del encuentro llegó el gol.

La única anotación del compromiso fue obra del lateral derecho Juan Iglesias, que a los 81 minutos con un golpe de cabeza puso la única estocada del elenco de Nervión.

Gabriel Suazo fue titular en Sevilla. Foto: Sevilla

La victoria le permite al equipo de Gabriel Suazo llegar a la tercera posición con 10 puntos, dos menos que el líder FC Barcelona, aunque los catalanes tienen un partido pendiente.

En la próxima fecha Sevilla será visita, porque se medirá ante Deportivo La Coruña en el estadio Riazor de Galicia.

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