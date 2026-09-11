El delantero francés abordó los memes virales del Mundial 2026 y cuestionó sus comparaciones por el trasfondo histórico.

Kylian Mbappé fue una de las grandes figuras del Mundial 2026, pero su protagonismo no quedó únicamente dentro de la cancha. Durante la cita planetaria, el francés también se convirtió en tendencia por una serie de memes que ironizaban con su liderazgo y lo mostraban como un supuesto “dictador”.

Varias de estas imágenes y videos fueron creados con inteligencia artificial y rápidamente se viralizaron en redes sociales. Ahora, el delantero decidió referirse por primera vez al fenómeno.

En conversación con France Football, Mbappé reconoció que entiende el carácter humorístico de las publicaciones, aunque marcó distancia con el trasfondo de algunas comparaciones.

Mbappé terminó como máximo goleador con 10 tantos y alcanzó las 22 conquistas en Mundiales.

Mbappé marca distancia con los memes virales

“Hay una parte que es divertida, porque se siente que para parte de la gente es una broma”, comenzó explicando el goleador.

El atacante francés aseguró que existe otro aspecto que le resulta bastante menos gracioso debido a las figuras históricas con las que termina siendo comparado.

“Sabemos los daños que este tipo de personas han hecho en la historia. Comparar a alguien con personas que asesinan gente o que han hecho sufrir a millones y millones de personas… no creo haber hecho algo así en mi vida”, sostuvo.

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Mbappé agregó que comprende que la mayoría de estas publicaciones se realizan sin mayor intención, pero igualmente lanzó una reflexión.

“Sé que se hace de manera ligera y que no va tan lejos, pero a veces muestra una falta de conciencia política y también humana en la gente”, afirmó.

La situación se produjo durante un Mundial en el que el delantero volvió a brillar. De acuerdo con los datos entregados por la fuente, Mbappé terminó como máximo goleador con 10 tantos y alcanzó las 22 conquistas en Copas del Mundo.

En resumen…