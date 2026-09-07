El delantero chileno estuvo en cancha durante los últimos 20 minutos en la caída por 2-3 ante Real Sociedad que deja al equipo de Martín Anselmi en el sótano.

Si hay una lamentable tendencia para el delantero chileno Lucas Cepeda es que si bien suma minutos con el Elche, definitivamente no es titular para el técnico Martín Anselmi. Prueba de ello se dio en el duelo ante Real Sociedad, por la jornada 4 de La Liga.

En lo que va del fútbol español, el ex Colo Colo nunca salió desde el arranque y siempre ingresó en los tramos finales de los encuentros, donde entrega su aporte a cuentagotas. Así ocurrió ante los vascos en un duelo donde perdieron por 3-2.

Sin Cepeda en cancha, Elche tenía el marcador 0-2 en contra gracias a las anotaciones de Job Ochieng (11′) y Yangel Herrera (32′) para Real Sociedad. A los 68′ el local descontó mediante Thomas Lemar, dos más tarde ingresó Cepeda en lugar de Gonzalo Villar, y en los 74′ marca el empate Fer Niño. Pero Luka Sučić (90′) cerró el marcador.

Durante su presencia en cancha, el viñamarino se posicionó por el sector derecho del ataque y mantuvo en vilo a la defensa rival con sus centros cruzados que casi siempre encontraron a compañeros, mas no aprovechó su pegada para causar mayor daño.

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¿Cómo queda el Elche de Cepeda en La Liga?

Producto de esta derrota, el equipo del chileno es el peor de la presente temporada en España, pues está en el último puesto con dos puntos en cuatro fechas. Martín Anselmi sigue sin conocer de triunfos y sólo supera a Valencia por diferencia de goles.

En lo que va de la actual campaña en La Liga, Lucas Cepeda suma con Elche un total de 97 minutos en estos compromisos donde ninguno fue titular y aportó con una asistencia en la anterior derrota por 2-3 ante Racing de Santander.

El problema para el chileno y su equipo que para intentar salir del fondo de la clasificación, en la próxima fecha deberán ir hasta San Mamés para visitar al Athletic Bilbao, en duelo a disputarse este sábado 12 de septiembre a las 13:30 horas (de nuestro país).