El nuevo presente de Lucas Cepeda en LaLiga: “Está más maduro, quiere comerse el mundo y lo hará”

Steffi Elizondo reveló que cuenta los días para volver a viajar a España para acompañar a la figura del Elche.

Un complicado momento enfrenta Lucas Cepeda en el arranque de LaLiga. El Elche no ha podido ganar y se ubica en el fondo de la tabla.

El seleccionado nacional ha sumado un total de 77 minutos en los primeros tres partidos. Pese a ello, se las ha arreglado para concretar asistencias para sus compañeros.

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Pero pese a ello, el ex Colo Colo se mantiene enfocado más que nunca en dar el salto definitivo en está nueva temporada en Europa que recién comienza. Incluso este lunes tendrá una nueva oportunidad cuando el Elche reciba a la Real Sociedad.

Así lo contó Steffi Elizondo que cuenta los días en el calendario para viajar a España para reencontrarse con Cepeda. “Está más maduro, quiere comerse el mundo y lo hará”, lanzó fuerte y claro en entrevista con Las Últimas Noticias.

Incluso la empresaria destacó el carácter que ha sacado en estos meses pese a no ser titular en el Elche, y en estos primeros partidos arrancar desde el banco de suplentes. “Siempre ha sido maduro, muy, muy esforzado y disciplinado. Sus entrenamientos, su vida gira en torno a lo deportivo”, recalcó.

El viaje de Steffi Elizondo a España: lo espera Lucas Cepeda

La empresaria también reveló al medio citado que está mirando de reojo el calendario para poder viajar a España, como ya lo hizo en plena época del Mundial. Lo que se ha aplazado por temas médicos.

Lucas Cepeda y Steffi Elizondo viven su pololeo a distancia. En los próximos días la empresaria viajará a España.

“Estoy esperando a recuperarme de mis operaciones, ya pasar a los masajes y todo eso, y voy a ir a ver a Luquitas para apoyarlo, que está solito”, confesó la joven que tiene más de 185 mil seguidores en Instagram.

“Lo que más me gusta es comer. Por eso me paso haciendo lipos. Ahora también salió con la piel de las cejas cortadas. Me he hecho de todo como tres veces. Ese es mi gustito que me doy yo”, explicó Elizondo a la espera de recibir el alta para poder retornar al viejo continente.