“Nuestros pilares”: Mauricio Isla elige a los tres jugadores que marcaron la generación dorada

Tras anunciar su retiro, el “Huaso” repasó su carrera y agradeció a sus compañeros de tantas batallas en la selección.

No está soñando, es verdad: La selección chilena pierde a uno de los mejores laterales de los últimos años. Esto debido a que durante la jornada del 7 de septiembre Mauricio Isla hizo oficial su retiro del fútbol profesional.

El oriundo de Buin disputó su última temporada en 2025 con Colo Colo. Tras ello, quedó libre y comenzó una búsqueda de club que finalmente no llegó a buen puerto. Por lo mismo, decidió dar un paso al costado y colgar los botines.

Tras una larga carta, al estilo Lionel Messi, y donde repasó cada uno de los clubes que defendió, el Bicampeón de América cerró una etapa más que exitosa. Publicación que superó los 114 mil me gusta solo en Instagram.

“Quiero agradecerles por los lindos momentos. Cuesta un poquito hablar. Gracias por los mensajes, espero que se queden con los momentos maravillosos y perdón por los momentos tristes”, expresó en sus redes sociales.

Mauricio Isla elige a los tres mejores de la generación dorada

Entre los diversos comentarios, uno de los que más se emocionó con su partida fue Arturo Vidal. El capitán de Colo Colo no escatimó en elogios y decidió recopilar las mejores postales junto a Mauricio Isla.

“Leyenda mi hermano”, recalcó Vidal con un compilado con todos los hitos que lograron como compañeros tanto en el Cacique como en la selección.

“Te amo mi King querido, Usted sabe cuánto lo admiro”, comenzó el comentario del “Huaso” en agradecimiento al homenaje de su ex compañero de mil batallas.

Pero el ex lateral se puso tímido y abordó los años de carrera que compartió con Vidal. “Siempre te voy agradecer por llevarme a los más alto con nuestra selección”, recalcó Isla al repasar su paso por la Roja.

Pero tras ello, cambió el tono y se fue en la profunda. A tal punto que indicó a los jugadores que fueron determinantes en el éxito de la generación dorada.

“Para mí … tu, Claudio (Bravo) y Alexis (Sánchez) fueron nuestros pilares para soñar por cosas hermosas en nuestro fútbol”, sentenció el “Huaso” en un comentario que superó los 5.600 me gusta y recibió cientos de comentarios.