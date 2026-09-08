La Roja entrega la nómina para los Juegos Suramericanos: nuevo problema para Colo Colo

El elenco dirigido por Sebastián Miranda reveló la lista con los sub 20 que jugarán en Argentina.

La selección chilena entregó la nueva lista de convocados para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Lo que contempla jugadores sub 20 principalmente de la Liga de Primera.

La citación de Sebastián Miranda contempla 22 jugadores, de los cuales considera futbolistas de Colo Colo, O’Higgins, Coquimbo Unido, Universidad Católica y Audax Italiano.

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Además hay consideración para jóvenes talentos de la Primera B como Maxi Rojas de Deportes Copiapó y Cristián Rocha de Temuco. A su vez se indica que por la disputa de la Copa Intercontinental, no hay jugadores de Santiago Wanderers por el tope de fechas.

Ahora el gran problema que presenta está nominación es la convocatoria de Gabriel Maureira en el arco. El portero estará ausente en Copa Chile contra Audax Italiano, por lo que Fernando Ortiz deberá cambiar al guardameta de forma obligatoria ya que tampoco podrá contar con Vozinha.

La nómina de Chile Sub 20 para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Cuándo se disputan los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

El torneo que disputará la selección chilena sub 20 se desarrollará en la provincia de Santa Fe, Argentina. Las sedes consignadas serán Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Ahora la extensión del torneo contempla entre el 12 y 26 de septiembre. En tanto, el fútbol se jugará entre el 16 y 24, con el último día con la final y entrega de medallas.