El bicampeón de América aseguró que el formado en Macul ha sido clave en la campaña alba.

Colo Colo tuvo una gran novedad en su visita a Huachipato, con Vozinha como titular. Sin embargo, esta aparición no le pareció muy adecuada a Gonzalo Jara.

Los Albos son líderes del fútbol chileno con mucha, pero mucha distancia. 14 puntos le sacan a sus perseguidores Universidad Católica y Universidad de Chile. Por esta razón, no pierden mucho terreno pese al empate contra los Acereros en Concepción.

¿Vozinha o Maureira?

Fernando Ortiz decidió poner a Vozinha contra Huachipato y el de Cabo Verde no vio mucha acción en la igualdad 0-0, aunque tuvo una salida en falso. Gonzalo Jara comentó la titularidad del nacido en Cabo Verde, aunque cuestionó su presencia.

“El entrenador tiene todo el derecho de que… pueda jugar. Tiene un gran margen, ahora yo no sé si el campeonato estuviera apretado, no sé si jugaría Vozinha. Creo que el titular sería Maureira. Lo he dicho siempre, creo que se lo ganó, ha jugado, ha sido determinante“, indicó Jara en Radio ADN.

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En las últimas semanas Gabriel Maureira sufrió muchas críticas, por lo cual el técnico de los Albos decidió ver en acción al africano. De todos modos, el bicampeón de América le dio su respaldo al formado en las divisiones menores de Macul.

“Hay errores de Maureira que son naturales de un portero, pero el otro día veía un compacto de tapadas, jugadas… a Colo Colo le llegan y mucho y jugadas de gol claras en cada partido y saca tres o cuatro por partido“, cerró el campeón con los Albos en 2007 y 2008.

Maureira debe ser el estelar para Gonzalo Jara. Imagen: Photosport

El próximo partido de Colo Colo será el domingo 13 de septiembre, cuando se midan ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental a las 17:30 horas. Fernando Ortiz tendrá que decidir quién seguirá siendo su arquero para este duelo.