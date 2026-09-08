Entre su presencia en el Teatro Caupolicán y su arribo al Estadio Monumental el fin de semana, el técnico croata tendrá un tributo más formal en el centro de Santiago.

El entrenador croata Mirko Jozic ya está en Chile después de 20 años. Tras un emocionante recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Santiago, el cerebro detrás de la Copa Libertadores 1991 recibirá una serie de homenajes por su historia con Colo Colo.

Entre los eventos ya confirmados con la presencia del campeón mundial Sub 20 con Yugoslavia en 1987, está la entrevista y conversatorio del que será parte este miércoles 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán, y el tributo durante el duelo del domingo 13 ante Concepción en el Estadio Monumental.

Pero habrá una instancia más donde Jozic recibirá el afecto de los colocolinos. Ésta se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre en el ex Congreso Nacional en Santiago, donde parlamentarios le rendirán honores por “su contribución al deporte chileno“.

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El homenaje a Mirko Jozic en el ex Congreso Nacional

Según dio a conocer el Club Social y Deportivo Colo Colo, el homenaje se realizará en el Salón de Honor de la otrora sede del Poder Legislativo, en una iniciativa impulsada además por la diputada Marisela Santibáñez, en su calidad de presidenta de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara Baja.

“Esta actividad, que se enmarca en una serie de otros hitos que estamos impulsando como Club Social y Deportivo Colo Colo, demuestra la importancia y el legado que nuestro querido entrenador dejó no solo en Colo Colo, sino en todo el país”, afirmó el presidente Edmundo Valladares sobre este tributo a Jozic.

Entre los invitados al evento en el ex Congreso Nacional están integrantes del plantel albo campeón de la Copa Libertadores 1991, otros ex futbolistas albos, autoridades, senadores y diputados, además de periodistas entre otras personalidades.

En síntesis