Marisela Santibáñez acusa amenaza de Pablo Milad: "Me dijo 'esta no te la voy a dejar pasar'"

Eliminación de Chile de la Copa América: la guillotina anda buscando responsables. Uno de los que ha sido sindicado como gran factor dentro de la debacle chilena es Pablo Milad, presidente de la ANFP, que no es primera vez que es repudiado unánimemente.

El dirigente ha sido puesto contra las cuerdas por el periodismo chileno, sobre todo en relación al peso específico de la ANFP a nivel Conmebol. La autoridad reaccionó mal ante la pregunta que hiciese Gustavo Huerta tras el encuentro y eso facilitó la acción de sus detractores.

La pregunta que ronda la cabeza de mucho es: ¿Cómo se permitió que Wilmar Roldán volviese a impartir justicia en un encuentro de Chile, a sabiendas de que ya había echado al saco a la Roja? Es ahí que los dardos apuntan contra Milad.

En el programa Círculo Central de TV+, los panelistas discutieron por largo rato sobre este tema, recordando, incluso, la época de Sergio Jadue. La que aportó un dato anexo al tema fue Marisela Santibáñez, invitada en el panel.

¿Qué dijo la diputada Santibáñez sobre Pablo Milad?

Invitada al panel, la diputada Marisela Santibáñez se refirió a un momento tenso que vivió con el actual presidente de la ANFP. Sucedió cuando viajó a Nueva York para ser parte de ONU Mujeres y presentar un informe sobre la situación de violación vivida en las inferiores de Cobreloa.

“Cuando estuve en la ONU Mujeres, yo no fui por otra razón que no fuera la violación de Cobreloa. Yo podría haberme quedado callada o dejarle la pelota a los diputados de Calama, pero cuando lo hago, me llegó a los cinco minutos un mensaje”, aseguró la diputada por el distrito 14 de la Región Metropolitana.

“El mensaje era de Pablo Milad, diciendo ‘esta no te la voy a dejar pasar’. Pensaba decírselo a él directamente en la Cámara de Diputados, era el momento preciso en una Comisión Investigadora”, enfatizó Santibáñez.

Según la diputada el caso Cobreloa tendría varias aristas que se estarían tratando en la Comisión Investigadora, pero que no se pueden revelar aún.