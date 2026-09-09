Las Albas se preparan para su gran desafío internacional y Conmebol confirmó los detalles del sorteo de la Copa Libertadores Femenina 2026.

Colo Colo Femenino comienza a mirar de lleno su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026. Mientras las Albas se preparan para disputar los playoffs del torneo nacional, también esperan conocer a sus rivales en el principal desafío continental de la temporada.

El torneo, en tanto, se desarrollará entre el 15 y el 31 de octubre en Quito, Ecuador, donde el Cacique intentará ir por su segunda corona continental.

Colo Colo estará en el bolillero 2 y no podrá enfrentar a Olimpia, LDU ni Belgrano.

Sorteo Copa Libertadores Femenina: Horario y dónde ver

Conmebol confirmó que el sorteo de la fase de grupos se realizará el próximo lunes 14 de septiembre a las 12:30 horas de Chile , desde su sede ubicada en Luque, Paraguay.

Podrás seguir la ceremonia completamente gratis a través del canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores . Instancia en la que Colo Colo conocerá a los tres equipos que enfrentará en la primera fase.

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Colo Colo estará en el bolillero 2

Las Albas fueron ubicadas en el bolillero 2 junto a Olimpia de Paraguay, LDU de Quito y Belgrano de Córdoba. Por esta razón, ninguno de esos tres clubes podrá ser rival de Colo Colo en la fase de grupos.

El bolillero 1 está integrado por Corinthians, Cruzeiro y un representante de Colombia. En el 3 aparecen Universitario, Nacional, Caracas y un representante de Bolivia, mientras que en el 4 están Palmeiras, Universidad de Chile, Libertad y otro clasificado colombiano.

Hasta ahora están confirmados equipos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, mientras todavía resta conocer a los representantes de Bolivia y Colombia.

Así, Colo Colo comenzará a despejar su camino en la Libertadores el próximo lunes, con la ilusión de volver a pelear por la máxima corona del fútbol femenino sudamericano.

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En resumen…