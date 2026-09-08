Luego de un largo viaje desde Croacia, el cerebro detrás de la Copa Libertadores 1991 no ocultó su sentir luego de volver a pisar suelo nacional, donde se reencontró con hinchas albos.

Llegó finalmente el día que muchísimos fanáticos de Colo Colo esperaron por un largo tiempo. El histórico entrenador croata Mirko Jozic, el cerebro tras la obtención de la Copa Libertadores 1991, regresó a Chile después de una larga ausencia.

En compañía de su familia, el estratega recibió el saludo inicial por parte del Club Social y Deportivo Colo Colo, para luego salirse de todo protocolo y acercarse a los hinchas que le esperaban para sacarse una foto, darle un abrazo y agradecerle por lo que hizo en el club.

Tras unos minutos con la gente, y sin ocultar su emoción por el reencuentro con Chile, Mirko Jozic se acercó a la prensa presente en el Aeropuerto Internacional de Santiago para expresar su sincera sensación por regresar al país tras más de dos décadas.

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Las primeras palabras de Mirko Jozic al volver a Chile

“Primero, venir a Chile es algo muy emotivo para mí. Es pura emoción lo que siento, porque esto confirma que por atrás de mí quedó alguna huella que la gente reconoce, que sigue mi amistad y mi amor por Colo Colo y por Chile”, fue lo primero que expresó el campeón del mundo Sub 20 con Yugoslavia.

Con una notoria sensación de felicidad por volver al país, Jozic agregó en su encuentro con la prensa que “yo soy un hombre y todo lo que hicimos no es mérito mío, es del equipo y el equipo no es nada sin los hinchas, como tiene Colo Colo”.

“Porque el corazón limpio, claro y el alma blanca como la camiseta de Colo Colo. Eso es el valor que uno alcanza una vez en la vida y sigue hasta el final”, cerró su breve discurso el ex estratega quien estará por poco más de dos semanas en suelo nacional.

¿Cuál será su primer evento en Chile?

Luego que reciba una bienvenida de camaradería por parte de la Embajada de Croacia en Chile, Mirko Jozic tendrá su primera actividad pública este miércoles 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán, donde habrá un conversatorio, música y entrevista con él, a partir de las 19:00 horas.