El entrenador croata, que llevó a Colo Colo a ganar la Copa Libertadores, recibirá múltiples homenajes en su estadía en Chile.

Mirko Jozic vivirá una semana muy especial. Aterrizará en Chile este martes para recibir todo el cariño de los hinchas de Colo Colo, que lo idolatran por lo hecho en la Copa Libertadores de 1991.

El miércoles habrá un homenaje en el Teatro Caupolicán y el domingo, ante Deportes Concepción, recibirá el reconocimiento de la gente en el estadio Monumental.

Este lunes se le pudo ver sonriente en el avión en que viaja a Chile, país que no visita hace más de 20 años.

Mirko Jozic ya viaja a Chile

Nuevo homenaje para Mirko: en el ex Congreso Nacional

El jueves 10 de septiembre, en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional de Chile, se realizará un homenaje a Mirko Jozic, el entrenador que llevó a Colo Colo a conquistar la Copa Libertadores de América en 1991, hazaña única en el fútbol chileno.

La actividad, impulsada en conjunto por el Club Social y Deportivo Colo Colo, que está detrás del regreso del entrenador croata a Chile después de más de 20 años, y por la diputada Marisela Santibáñez, presidenta de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca agradecer y rendir homenaje al estratega croata por su contribución al deporte chileno.

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En la ceremonia, Jozic recibirá un reconocimiento por parte de representantes de ambas cámaras. “Esta actividad, que se enmarca en una serie de otros hitos que estamos impulsando como Club Social y Deportivo Colo Colo, demuestra la importancia y el legado que nuestro querido entrenador dejó no solo en Colo Colo, sino en todo el país”, afirmó el presidente del CSD Colo Colo, Edmundo Valladares.

Por su parte la diputada Santibáñez, destacó la relevancia de este reconocimiento: “Mirko Jozic no solo es leyenda de Colo Colo, sino parte de la identidad deportiva de Chile. Como estratega del inolvidable equipo de 1991, demostró a todo un país que los grandes sueños se pueden cumplir. Rendirle homenaje en el ex Congreso Nacional, es el merecido agradecimiento a un hombre cuyo legado trasciende, dejando una huella imborrable que inspira a futuras generaciones”.

La actividad contará con la presencia de integrantes del plantel campeón de la Copa Libertadores en 1991, además de otros destacados exjugadores de Colo Colo, autoridades, periodistas, entre otros invitados.