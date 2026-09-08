Este tetracampeón en el fútbol chileno y con paso en la Roja contestó a RedGol para desmenuzar los méritos del golero de Cabo Verde para ser incluido en la lista de los 10 que lucharán por el Trofeo Lev Yashin.

La noticia sorprendió a propios y ajenos, pues Vozinha fue incluido entre los nominados para el Balón de Oro. Evidentemente, todo se debió a su actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026, donde fue furor y multiplicó exponencialmente su cantidad de seguidores en Instagram.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono y habló con un arquero que ganó cuatro títulos en el fútbol chileno. De hecho, compartió con Claudio Bravo en Colo Colo durante la primera parte de 2006. También fue seleccionado nacional y hasta disputó una Copa América.

Hoy en día, se dedica al coaching ontológico. Las referencias son para Alex Varas, quien hizo un análisis de esta nominación. “Me sorprende. Y me parece que su año no es tan destacado, jugaba en una liga menor”, aseguró el exrepresentante de futbolistas.

Vozinha mantuvo el arco en cero en su debut liguero por Colo Colo en la igualdad vs Huachipato. (Marco Vazquez/Photosport).

Tiene razón, la última temporada de Vozinha fue en el GD Chaves de la segunda división de Portugal. “Hizo un Mundial bueno, pero fueron cuatro partidos. A su selección la bombardearon, él estuvo bien y atajó. Ahora, me parece que arqueros a nivel mundial hay otros para nominar”, agregó Varas sobre quiénes disputarán el Trofeo Lev Yashin.

Vozinha hizo esta gran tapada a Lionel Messi en la derrota de Cabo Verde vs Argentina en el Mundial. (Darrian Traynor/Getty Images).

Por cierto, fueron 10 los goleros nominados a ganar aquel premio. Además de Vozinha, en la lista aparece el marroquí Yassine Bounou; el belga Thibaut Courtois; el suizo Gregor Kobel; el argentino Emiliano Martínez; el senegalés Edouard Mendy; el ucraniano Matvey Safonov y tres españoles: Unai Simón, David Raya y Joan García.

“Su participación no es meritoria para un Balón de Oro, pero fue buena. No fue extraordinaria ni descollante. Para quienes jugamos al arco, él no es un tremendo arquero”, sentenció Alex Varas, quien también jugó en Audax Italiano, Universidad Católica y Santiago Wanderers.

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Alex Varas y Vozinha en la lucha por el Balón de Oro: “A Mosa le salió maravillosa la jugada”

De todas maneras, Alex Varas valoró algunas cuestiones de la inclusión de Vozinha entre los 10 arqueros postulantes al Trofeo Lev Yashin en la ceremonia de entrega del Balón de Oro. Evidentemente, por los nombres que hay, parece imposible que el capitán de Cabo Verde se quede con el premio.

“Colo Colo está feliz y a Mosa le salió maravillosa la jugada. Está bien. El fútbol cambió y todo lo que pensamos de la actividad antes, hoy ya no está. Tienen que haber diferentes miradas al respecto”, afirmó Varas, quien aludió a un libro de Juan Pablo Meneses para graficar su teoría.

Postfútbol: El deporte que explica el mundo nuevo, donde queda clara la transformación del balompié e incluso de los futbolistas con el correr de los años. Aunque también rescató la presencia de Vozinha. “Es meritorio”, apuntó Alex Varas en esta conversación que tuvo con Paulo Flores.

“Pero no sé en qué se basan para nominarlo al Balón de Oro. Tiene que haber un rendimiento bueno de un año, no de cuatro partidos. Esa es mi mirada”, sentenció el coach.