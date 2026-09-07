La gran presencia de hinchas de Colo Colo ante Huachipato dejó loca a la nación africana: piensan que fue por el "efecto Vozinha".

Vozinha debutó en el Campeonato Nacional y tuvo a todo el mundo atento a su desempeño. Mientras los hinchas aplaudían sus pocas intervenciones, en su país natal siguen atentos todos los detalles.

Es una figura muy importante en Cabo Verde, por lo que todo lo que sucede alrededor suyo es noticia. Como la alta concurrencia que hubo en el duelo de Colo Colo ante Huachipato.

Se registraron 18.555 espectadores, lo que en el país africano sorprendió pues aseguran que se multiplicó gracias a la presencia del arquero africano.

“El efecto Vozinha es real, los números no mienten”, señaló en primera instancia la cuenta “Cabo Verde We Believe”.

“La multitud promedio de Huachipato antes del domingo era de aproximadamente 2.638 espectadores.Contra Vozinha y Colo-Colo: 18.555 espectadores—casi siete veces más“, manifiestan.

Colo Colo mueve mucha gente en Concepción

No es primera vez que Colo Colo lleva tanta gente al recinto de Collao este año. Ante Deportes Concepción, llenó la galería que le entregó el cuadro local.

Semanas después, el plantel viajó para enfrentar a la U. de Concepción, que le vendió 16 mil entradas a los fanáticos del Popular. Se vendieron todas.

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Ejemplos que demuestran que el gran marco de gente que hubo en el Ester Roa es producto del arrastre que provoca Colo Colo, más allá de la llegada de Vozinha.