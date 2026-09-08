“Realza la institución”: Colo Colo aplaude nominación de Vozinha al Trofeo Lev Yashin

El portero de Cabo Verde fue elegido entre los mejores guardametas y luchará por el guante de oro. Ceremonia será en octubre.

El nombre de Vozinha vuelve a dar la vuelta al mundo. Ahora el portero de Colo Colo fue elegido en la nómina para disputar el guante de oro, como el mejor portero de la temporada 2026.

El también conocido como el trofeo Lev Yashin que entrega France Football, indicó este martes a primera hora que Josimar José Évora Dias se ganó la postulación por lo realizado en el Mundial.

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La campaña que realizó el meta albo con su selección fueron argumentos más que suficientes. Ante España mantuvo el arco en cero, luego dejó fuera a Uruguay en fase de grupos, y luego peleó hasta el alargue con la Argentina de Lionel Messi.

Ahora la competencia será de palabras mayores para Vozinha. Entre los candidatos también asoman Unai Simón, Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Dibu Martínez, Edouard Mendy, David Raya y Matvey Safonov.

Vozinha postula a ser el portero del año 2026.

Colo Colo aplaude la nominación de Vozinha al premio Lev Yashin

Pero más allá de los rivales en competencia, en Colo Colo aplaudieron el nuevo reconocimiento que recibe Vozinha. “Nos parece muy bien. Realza la institución. Nos posiciona internacionalmente”, recalcó Edmundo Valladares, el mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo a Redgol.

El dirigente hizo una pausa al itinerario que se lleva por la llegada de Mirko Jozic a Chile y enfatizó que la llegada del portero solo han sido alegrías.

“Solo queda felicitarlo. Es una persona muy humilde. Hemos compartido con él, y es una persona muy entregada. Ojalá le vaya muy bien. Estamos muy contento por su llegada”, sentenció. Por lo que ahora se mira de reojo lo que pueda ocurrir el próximo 26 de octubre cuando se realice la ceremonia en Francia.

Lo que llama la atención ya que el 25 de octubre visita a Palestino, y si se dan una serie de resultados, podría ser el día en que alcance la estrella 35.