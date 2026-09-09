Horarios confirmados: Reprograman fecha clave en la definición de la Primera B

La jornada 16, que fue aplazada por frente de mal tiempo, ahora ya tiene todo su fixture publicado. Se jugará a principios de octubre.

La Primera B se pone al rojo vivo ya que entra en la recta final para la definición del campeonato tanto con los ascenso como el elenco que tendrá que despedirse de la Liga Ascenso Caixun para bajar a la segunda categoría.

Por lo mismo, todos quieren tener clara la programación de lo que se avecina. Lo que se completó esta jornada ya que se reprogramó la jornada que a mitad de julio fue suspendida por el frente de mal tiempo que afectó gran parte del país. Incluso hubo estadios como el German Becker que sufrieron importantes daños.

ver también Tabla Primera B: Wanderers es goleado, se farrea la cima en solitario y le da vida a Cobreloa rumbo al título

Ante está situación, se decidió avanzar en el calendario y dejar para más adelante la fecha 16. Lo que finalmente resolvió la ANFP y este miércoles reveló cómo será la programación de dicha jornada.

Esto contempla entre el 3 y 4 de octubre, por lo que se aprovechará el espacio disponible por el cierre de la fecha FIFA.

Partidos que toman relevancia ya que Santiago Wanderers y Cobreloa luchan por el titulo y el ascenso directo a la Liga de Primera. Mientras en la parte baja, Rangers ya pilló a Deportes Santa Cruz y ahora va en busca del milagro de la permanencia tras estar más de una rueda sin saber de victorias.

Fecha y hora: Así se disputará la jornada 16 de la Primera B

Según indicó la programación, la fecha 16 comienza el sábado 3 de octubre con el partido entre Magallanes y Curicó Unido. Esa misma jornada además jugarán Deportes Copiapó vs Puerto Montt, y en simultaneo Recoleta y Santiago Wanderers.

Tras ello, cierra la jornada sabatina Deportes Temuco y Cobreloa. Lo que podría dejar un nuevo líder en la parte alta de la tabla. Posteriormente se jugará Santa Cruz y San Marcos de Arica, en un encuentro clave en la parte baja de la tabla.

Ahora para el domingo, se vienen dos partidos más que importantes. Primero será el turno entre Antofagasta vs Rangers, y que enfrentará a elencos que luchan por la parte alta y baja.

Luego se vendrá el partidazo en el Aconcagua entre San Felipe vs Iquique, que no pierden la fe por la Liguilla. La fecha la cierra el sorprendente San Luis de Humberto Suazo ante Unión Española de Ronald Fuentes.

En resumen:

– ANFP reprogramó la fecha 16 que fue suspendida en julio por frente de mal tiempo.

– La jornada se jugará entre el 3 y 4 de octubre, por lo que se aprovechará la ventana de la fecha FIFA.

– El sábado 3 se disputarán cinco partidos, entre ellos los punteros: Santiago Wanderers visita a Recoleta y Cobreloa a Temuco.