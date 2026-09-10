Limache aprovechó una excepción por lesión y fichó al experimentado arquero César Dutra, con pasado en Flamengo.

Deportes Limache dio un inesperado golpe en el mercado de fichajes. El cuadro cervecero confirmó la incorporación del arquero portugués César Dutra para afrontar la recta final de la Liga de Primera.

El guardameta de 34 años llega proveniente de Deportes Concepción, equipo al que arribó a comienzos de esta temporada. Aunque el mercado de pases del fútbol chileno cerró hace varias semanas, Limache pudo concretar la contratación debido a la grave lesión de Yerko González.

Quien no podrá volver a jugar durante lo que resta de la temporada. Esto abrió un cupo para incorporar un reemplazante.

El arquero de Deportes Concepcion Cesar Dutra llega a Limache.

El campeón de Libertadores que llega a Deportes Limache

Dutra aterrizó en el fútbol chileno con una interesante trayectoria internacional. Antes de llegar a Deportes Concepción defendió al Boavista de Portugal y también cuenta con pasos por Bahía, Ferroviaria y Flamengo.

Precisamente con el Mengao alcanzó uno de los principales logros de su carrera, ya que integró el plantel que conquistó la Copa Libertadores 2019.

El portugués comenzó sumando buenas actuaciones en Deportes Concepción, aunque con el paso de la temporada terminó perdiendo su lugar en el equipo.

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Ahora tendrá una nueva oportunidad en Limache, que buscabareforzar una posición donde Matías Bórquez y Claudio González han disputado 15 y 20 encuentros, respectivamente.

Así, el conjunto cervecero suma una nueva alternativa para el arco en un momento clave de la temporada, aprovechando una situación excepcional para reforzarse pese a que el mercado de fichajes ya está cerrado.

En resumen…