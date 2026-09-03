Pablo García, extremo derecho de 20 años que jugó la Copa del Mundo Sub 20 en 2025, fue criticado con firmeza por el Ingeniero luego de su salida a última hora en el mercado de fichajes.

Este extremo derecho jugó por España el Mundial Sub 20 realizado en Chile durante 2025 y fue protagonista de una transferencia a última hora en el Betis, movida que dejó a Manuel Pellegrini enfadado. Se trata de un jugador surgido en las inferiores verdiblancas.

Al que en el club le tenían mucha fe. Pero que prefirió emigrar a un club recién ascendido a la máxima categoría de La Liga española. Las referencias son para Pablo García, quien fue transferido al Racing de Santander a cambio de 5,5 millones de euros.

El cuadro de Cantabria aprovechó parte de los fondos que le dejó la salida del mediocampista colombiano Gustavo Puerta. Su traspaso al Olympiakos de Grecia significaron 10 millones de euros. Un dinero suficiente para que el elenco racinguista fichara a García, quien dejó una imagen para la posteridad.

Pablo García anotó dos goles y regaló una asistencia en cinco partidos jugados por España en el Mundial Sub 20. (Martin Thomas/Photosport).

Abordaba un automóvil y, ante las preguntas de la prensa, rompió en llanto para graficar su sentir por este adiós al cuadro bético. “Bastante controvertida la salida de Pablo García por muchos motivos. Primero, porque hablé con él”, manifestó el Ingeniero Pellegrini, quien no suele meterse tan de lleno en estos temas.

“Hace un mes o tres semanas atrás. Le dije que tendría que quedarse aquí en la plantilla. Que era un jugador importante al que todavía le faltaba madurez para seguir creciendo. Y que tenía mucho futuro”, añadió el experimentado DT chileno de 72 años. Pero no fue escuchado. Y si lo fue, García omitió cualquier sugerencia de su entrenador.

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Pellegrini critica salida del Betis de Pablo García, mundialista con España en Chile

El adiós de Pablo García, quien apuntaba a no tener muchas chances en el Betis tras haber sido buena figura de España en el Mundial Sub 20 de Chile, motivó varias quejas de Manuel Pellegrini. “En segundo lugar, él quiso irse”, manifestó el avezado DT del cuadro de Heliópolis.

Pablo García celebra un gol que le anotó con el Betis al Valencia. (Francisco Macia/Getty Images).

“Lleva un par de semanas buscando la posibilidad y hablando con las personas para que lo vendan”, aseguró el Pelle sobre las gestiones que García y su entorno realizaron para salir del elenco andaluz. Un deseo que finalmente se hizo realidad en Racing de Santander.

Sobre el llanto que quedó grabado en las cámaras, el Ingeniero también habló. “Creo que la emoción de dejar el Betis después de tantos años, le ha jugado una mala pasada”, sentenció Pellegrini. No quedó muy claro si le pareció mal este traspaso de última hora, aunque al Betis le sirvió para poder inscribir a Dani Ceballos.

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