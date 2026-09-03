Pellegrini y Mourinho dejaron atrás viejas rencillas: ahora ambos se tiran buena onda en la previa del duelo en La Liga.

Betis jugará ante Real Madrid este viernes, lo que significará un nuevo encuentro entre José Mourinho y Manuel Pellegrini, dos entrenadores que tuvieron sus discrepancias hace 15 años cuando el portugués reemplazó en la banca al chileno.

“Si me echan (del Real Madrid) no voy a ir al Málaga”, dijo Mou en su momento burlándose del Ingeniero. Hoy, reconoce que se equivocó.

“Con Manuel, yo he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido, que no me enorgullece“, dijo el luso en la previa del duelo entre ambos elencos.

Manuel Pellegrini enfrentará a un renovado José Mourinho

Pellegrini aplaude al nuevo Mourinho

Pellegrini también fue consultado sobre el entrenador al que enfrentará en Sevilla en la jornada de viernes y señaló que toda rencilla es parte del pasado.

“Con José Mourinho llevamos muchos años y hemos tenido muchísimos enfrentamientos deportivos dentro del campo de juego. Hubo un momento de unas declaraciones hace mucho tiempo que no tienen ninguna trascendencia”, manifestó en España.

“Cada uno puede decir lo que tenga ganas. Yo estaba muy contento de estar en Málaga, que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera, así que no tengo ningún tipo de enfrentamiento con él”, aclara.

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“Quizás la prensa intentó buscar un enfrentamiento. Nos hemos topado muchísimas veces: nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder. Tengo una muy buena opinión de él como técnico“, explica.

Luego llegaron las flores. “Lo veo mucho más maduro todavía como técnico ahora que quizás algunos años atrás, así que yo creo que ahora tiene más raciocinio en lo que dice”, cerró.