El “nuevo” Carlos Palacios se gana el corazón del duro Mundo Boca: “Qué animal”

El volante creativo chileno fue clave en la remontada del elenco Xeneize ante Racing Club en la Copa Argentina.

Carlos Palacios está tomando un segundo aire con la camiseta de Boca Juniors, porque tras meses de inactividad, empieza a demostrar que puede ser un aporte en el elenco Xeneize.

La Joya ingresó a los 70 minutos por Leonel Flores en la remontada del elenco Oro y Cielo ante Racing Club, y fue factor en el 3-2 final de su equipo en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Si bien la figura de la cancha fue el ecuatoriano Enner Valencia con un triplete, Palacios tuvo un buen cometido, de hecho, asistió al ex Emelec en el tercer y definitivo gol de Boca.

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El Mundo Boca reacciona al gran partido de Carlos Palacios

El comunicador Sebastián Bezzerri publicó en X el compacto con todas las jugadas de Carlos Palacios ante Racing, en el cual se ve el gran rendimiento del chileno.

El video fue todo un éxito en la red social y se llenó de comentarios positivos para el ex Colo Colo, ya que los hinchas de Boca empiezan a pedir la titularidad del chileno.

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“Palacios por Velasco el próximo partido”, “se comió la cancha, por favor qué animal”, “crack total“, son algunos de los comentarios que realizaron los fanáticos Xeneizes sobre Palacios.

Hinchas de Boca alaban a Carlos Palacios.

Carlos Palacios de a poco suma ritmo en 2026 y acumula un total de seis partidos jugados, con dos asistencias y apenas 178 minutos en cancha.

En síntesis

Carlos Palacios asistió en la victoria 3-2 de Boca Juniors ante Racing Club .

asistió en la victoria de ante . Palacios registra seis partidos y dos asistencias durante la temporada 2026 .

registra y durante la temporada . Hinchas de Boca Juniors pidieron la titularidad de Carlos Palacios tras su buen desempeño.