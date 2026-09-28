Tras las últimas polémicas en el plano nacional y en la selección, ex goleador le dio con todo a la ANFP y los mandamases en Quilín.

La caída de la selección de Chile ante Canadá sigue dejando coletazos, al igual que la polémica llave entre la U y Everton, en el torneo Copa Chile. Aprovechando de matar dos pájaros de un tito, un ex delantero de la Roja alzó la voz.

Se trata de Rodolfo Moya, quien fue parte del Chile de Bielsa en los inicios de su campaña y hoy las oficia como hombre del Partido de la Gente, en política. El ex Colo Colo y Everton no se guardó nada tras las últimas polémicas en el fútbol nacional.

“Aparte de la inoperancia de la ANFP y la asociación, se suma que están haciendo un país sin identidad“, partió diciendo Moyita. Tras eso, vino su crítica más dura en relación a la equipación que ha venido ocupando la selección.

La ácida crítica contra la Federación de Chile

Rodolfo Moya utilizó sus redes sociales para cargar contra la ANFP y la Federación, a propósito de la frase “inoperantes” con que criticó Diego Oyarzún lo ocurrido contra Everton. El ex delantero ruletero criticó hasta la camiseta de la Roja.

“No podemos jugar con camisetas rosada, short negro, que los seleccionados no sepan qué es Chile y más encima que tengan ocho extranjeros por equipo.

¡Tienen hecho un desastre el fútbol!”, disparó.

La camiseta inspirada en el desierto florido ha sido tema en los últimos partidos de la selección. Lo cierto es que dicha equipación llegará a su fin el próximo año, ya que la Roja pasará de vestir Adidas a Marathon en dicha temporada.

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En cuanto a Rodolfo Moya, hoy las oficia militando en el PDG desde la política, con pasos también como concejal de Concón, su tierra. El ex delantero supo vestir la camiseta de la Roja y dejó claro que sigue de cerca la acción de la selección.