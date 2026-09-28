Mark González tuvo una muy importante carrera como jugador. Por esta razón, es habitual que lo llamen desde distintos rincones del mundo para ser parte de duelos de leyendas. Esta vez el fútbol lo llevó de vuelta a Rusia.

Chico Mark debutó en Universidad Católica, pero sus grandes condiciones hicieron que no se quedara mucho tiempo en Chile. Albacete, Real Sociedad, Liverpool, Real Betis, CSKA Moscú, Sport Recife, Colo Colo y Magallanes, más la selección chilena, fueron las camisetas que defendió.

El regreso de Mark González a Rusia

Una de las etapas más bonitas de la carrera de Mark González fue en Rusia. En 2009, tras descender con Real Betis, arribó a CSKA de Moscú. Con este equipo ganó cuatro títulos e incluso, disputó los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Si bien sufrió varias lesiones en tierra moscovita, las buenas le ganan a las malas. Por esta razón, fue invitado a ser parte del partido de despedida de Vagner Love, leyenda brasileña que brilló en el equipo del ejercito ruso.

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El goleador del amor disputó 256 partidos, anotando 124 goles en el CSKA Moscú. Chico Mark jugó ahí entre 2009 y 2014, por lo que fue uno de los invitados de lujo en la fiesta de despedida del ex seleccionado brasileño que le anotó a Chile en la Copa América de 2007.

Junto a Mark González, estuvo su esposa Maura Rivera. La ex integrante de Rojo subió postales de la visita del ex jugador a Moscú. Incluso, contó que fueron de paseo a la famosa Plaza Roja, pero que se perdieron. La Policía los tuvo que ayudar a llegar al punto más famoso de la capital rusa. Rivera contó que este país es muy especial para ambos, ya que iniciaron su relación cuando el zurdo jugaba ahí.

Ir a Rusia en estos tiempos no es nada sencillo por las consecuencias de la guerra con Ucrania. Rivera explicó que no se aceptan tarjetas de crédito, por lo que debieron llevar dinero en efectivo. También el internet y redes sociales están bloqueadas, por lo que es necesario contratar un VPN para tener acceso a estos. Mark también suele asistir a los duelos de leyenda de Liverpool, lo que demuestra la huella que dejó en Europa.