Mark González inició su carrera a temprana edad y dio el salto al extranjero antes de los 20 años. Hoy, su historia genera comparaciones con una de las nuevas figuras del fútbol chileno, Lucas Cepeda, quien fichó esta temporada con el Elche de LaLiga.

En conversación con Flashscore, el histórico de la Roja fue consultado sobre la proyección de la Roja y si ve a algún jugador con potencial de jugar en el Viejo Continente. “Creo que hay algunos con calidad para llegar a Europa, pero solo depende de su mentalidad. Tienen la capacidad y la experiencia, así que depende de ellos que se esfuercen”.

Asimismo, se refirió a la comparación con el ex Colo Colo. Por ejemplo, la gente hablaba mucho de Lucas Cepeda, diciendo: ‘Es como tú, físicamente y en el juego’. Yo decía: ‘Sí, de hecho es mejor que yo, es más habilidoso’. Pero yo estaba en Europa a los 19 años, esa es la diferencia. Yo estaba en el Liverpool con 20, 21 años”.

“Hoy en día, muchos jóvenes de 21 años juegan sus primeros partidos en el primer equipo de Chile solo porque tienen que cumplir los requisitos de la Sub-21. Pero Cepeda está ahora en España, así que genial. Eso es lo que quería ver: un buen jugador en Europa, desafiándose a sí mismo”.

ver también Mark González perfila el legado que dejará Arturo Vidal: “Tenemos que ayudar a la generación más joven”

Mark González responde a comparaciones

El exjugador, que militó en clubes como Liverpool, Real Sociedad, Real Betis y Colo Colo, respondió a la pregunta de qué le parece que lo comparen con otros jugadores.

“A la gente le encantan las comparaciones, y ese es el problema. Quieren comparar a una persona con otra, y no sé por qué. Tú tienes tus habilidades, yo tengo las mías. Tú tienes tus debilidades, yo las mías. Todos somos diferentes. Creo que esto viene de la prensa”.

Publicidad

Publicidad

Añadiendo que “las comparaciones presionan a los jugadores y pueden hundirlos. ¿Qué sentido tienen? La prensa en Argentina siempre ha sido diferente. Protegen al jugador, lo que genera confianza. Es fácil decir a los jugadores que no lean la prensa, pero ellos lo hacen de todos modos, porque quieren ver lo que se dice”.

En síntesis: