El triunfo de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20 se sigue celebrando en Valparaíso y en muchas partes del mundo, como pasó en Oceanía con la selección chilena.

Esto, porque a miles de kilómetros Lucas Cepeda también festejó el triunfo histórico del club que lo formó, donde siente como uno más esta tremenda alegría para el fútbol chileno.

Así lo explicó en conversación con radio ADN, quienes pudieron conversar tras el primer entrenamiento en Nueva Zelanda, para abrir su corazón de porteño con las celebraciones.

“Es emocionante ver a Wanderers levantando esa copa, es el primer equipo chileno en ganar una Libertadores Sub 20. Soy de casa, vengo de Valparaíso y se ve el reflejo del trabajo de los profesores y el cuerpo técnico”, explicó.

Santiago Wanderers tiene a un hincha en España. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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“El wanderino es muy sacrificado”

Lucas Cepeda saltó de Santiago Wanderers como una de las grandes figuras hasta Colo Colo, donde potenció su carrera para luego emigrar a España, en el Elche.

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Por lo mismo, sabe los esfuerzos de sus compañeros por sacar la cara en el Puerto, además lo difícil que es la lucha desde las juveniles para los futbolistas con todos sus sueños.

“Me pone muy contento, porque yo salí de ahí y el futbolista wanderino es súper sacrificado. Les mando muchas felicitaciones y que sigan dejando el nombre de Santiago Wanderers a nivel sudamericano, que ya lo vieron en todo el mundo”, finalizó.