Para la jornada del martes está programado el arribo al país del equipo de Santiago Wanderers, quienes se coronaron como campeones de la Copa Libertadores Sub 20 en su edición 2026.

Por lo mismo, Valparaíso se prepara para recibir a sus héroes y que sacaron a la Joya del Pacífico a relucir por todo el continente, una vez que vencieron al Flamengo.

Pero había una situación que resolver y era el recibimiento en La Moneda, de parte del Presidente José Antonio Kast, algo que finalmente no sucederá según reveló la radio ADN.

“Finalmente este no se realizará el martes. Esto, porque el presidente del club, Reinaldo Sánchez, viajará a Puerto Montt para el partido del plantel profesional por la Primera B y la ministra del Deporte, Natalia Duco, estará en el Congreso para las sesiones de discusión sobre la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas”, explican.

Valparaíso recibirá a Santiago Wanderers desde las 18.00 horas. Foto: Sebastián Cisternas/Photosport

Valparaíso prepara una gran fiesta en las calles

Santiago Wanderers no dirá presente en La Moneda luego de ser campeones de la Copa Libertadores, aunque están agendado otra fecha para ser recibido por el Presidente Kast, donde, según el mismo medio citado, podría ser el jueves 25 de marzo.

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Lo que no tendrá cambios será en Valparaíso, donde ya arman una fiesta completa para sus campeones: “La municipalidad de la comuna ya está organizando un homenaje para los jóvenes futbolistas, que regresarán desde Ecuador este martes”.

“El plantel de Santiago Wanderers aterrizará en Chile cerca de las 15:20 horas en Santiago, desde donde partirán directamente al puerto para ser recibidos en el Salón de Honor de la municipalidad alrededor de las 18:00 horas“, detallan.