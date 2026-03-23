“Quedan nueve finales”: Lucas Cepeda enfrenta críticas por complejo momento en Elche

La selección chilena comienza su preparación para la doble fecha FIFA que se disputará en marzo. El tema es que preocupa es la poca continuidad que ha tenido una de sus máximas figuras como Lucas Cepeda.
Tras realizar la pretemporada en Colo Colo, Cepeda arribó a finales de enero y de inmediato debutó por el cuadro español ante Barcelona. Primero fueron 17 minutos ante los catalanes. Luego 18’ frente a Real Sociedad.
ver también
Bragarnik le avisa a Lucas Cepeda si Elche desciende: “Hacerse cargo de su responsabilidad”
Tras ello, fueron 80 minutos contra Osasuna y el partido completo ante Athletic Club. Pero ya en marzo bajó su participación. Frente al Espanyol fueron 73’, contra Villarreal no sumó minutos. Frey al Real Madrid solo 64’ y ahora ante Mallorca miró el triunfo desde el banco de suplentes.
Por lo que todavía no se afirma en el equipo estelar de Eder Sarabia. Ante esto, el ex Colo Colo le puso el pecho al complicado momento que enfrenta en LaLiga.
“Estoy tranquilo, aprendiendo. Sé que llego a mitad de temporada, donde tengo que adaptarme rápido, y creo que lo he hecho de buena manera. Ojalá poder seguir sumando”, recalcó Cepeda en conversación con Radio ADN.
Lucas Cepeda no ha podido integrar el equipo titular de Elche. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
¿Cuántos partidos le quedan a Elche?
El tema es que Elche está a un punto de la zona de descenso y todavía restan nueve partidos para cerrar la temporada.
En el horizonte aparece Rayo Vallecas, Valencia, Atlético Madrid, Real Oviedo, Celta, Alavés, Real Betis, Getafe y Girona. Por lo que tendrán que entrar a la cancha con el cuchillo entre los dientes.
“Es muy lindo, quería dar este paso. Creo que no fue el comienzo que esperaba, pero ahora tuvimos un triunfo que nos va a sacudir todo lo malo que estábamos teniendo y nos va a dar alegría para las nueve finales que nos quedan”, sentenció Lucas Cepeda que ahora espera sumar minutos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.
En resumen:
El futbolista chileno Lucas Cepeda registra nueve partidos restantes con el Elche para evitar el descenso.
Tras debutar contra el Barcelona en enero, Cepeda no sumó minutos ante Villarreal y Mallorca.
El Elche, dirigido por Eder Sarabia, se encuentra actualmente a un punto de la zona crítica.