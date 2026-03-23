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Selección chilena

Lucas Cepeda apura a sus compañeros en la selección chilena: “Salgan al extranjero”

El jugador del Elche asegura que necesitan más jugadores en ligas competitivas para poder volver a elevar el nivel de Chile.

Por Cristián Fajardo C.

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Lucas Cepeda será la gran carta de la selección chilena.
© SIPA/PHOTOSPORTLucas Cepeda será la gran carta de la selección chilena.

Lucas Cepeda es el llamado a ser el nuevo referente de la selección chilena, donde han iniciado una gira por Oceanía que los llevará a jugar contra las selecciones de Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Los dos equipos que van al Mundial 2026 tendrán como sparring a la Roja, por lo que el nuevo proceso al mando de Nicolás Córdova quiere tener importantes compromisos.

Por lo mismo, luego del primer entrenamiento al otro lado del mundo, Lucas Cepeda habló con radio ADN, adelantando lo que viene: “Tuve 27 horas de vuelo, pero por estar en la selección se hacen esos esfuerzos; no hay nada más lindo que ponerse esta camiseta y representar al país“.

“Creo que tenemos un buen grupo, el cuerpo técnico nos está preparando de la mejor manera para lo que viene, que es el próximo año la Copa América, y estos partidos nos van a servir mucho, porque son selecciones importantes”, explicó.

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La selección chilena enfrentará el viernes a Cabo Verde. Foto: Javier Torres/Photosport

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Cepeda asegura que se necesitan más jugadores fuera

Lucas Cepeda saltó desde Colo Colo al Elche esta temporada, donde si bien todavía está en proceso de adaptación, asegura que es un cambio que ayuda a subir el nivel de la selección chilena.

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Por lo mismo hace un llamado a sus compañeros que están nominados y los que luchan por ser parte del proceso, para un esfuerzo para poder salir al extranjero y poder ser aporte en la Roja.

“Creo que el cuerpo técnico se está enfocando en formar a los jugadores, en meterles la metodología europea, y eso es bueno. Ahora en junio ojalá salgan más jugadores al extranjero; eso le da un plus a la selección para que nos miren de otra manera“, profundizó.

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