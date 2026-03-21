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Con Dituro de titular y Cepeda en la banca: el Elche se aleja del descenso en LaLiga

El jugador no vio acción en el triunfo del Elche que lo despega de la zona de descenso de La Liga.

Por Andrea Petersen

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El jugador no fue parte de la oncena titular en el triunfo del Elche.
© Getty ImagesEl jugador no fue parte de la oncena titular en el triunfo del Elche.

El Elche anotó un importante triunfo tras vencer al Mallorca en una nueva fecha de LaLiga, donde Matías Dituro ingresó como titular, mientas que Lucas Cepeda estuvo en el banquillo.

El equipo del ex Colo Colo buscaba con todo el triunfo para despegarse de la parte final de la tabla de posiciones, donde los dirigidos por Eder Sarabia sumaron su primer triunfo este año.

Cepeda en banca durante el triunfo del Elche

El jugador nacional fue parte de la titularidad en la compleja goleada frente al Real Madrid, pero para este encuentro no ingresó a la cancha.

Ambas escuadras desaprovecharon ocasiones claras de gol, como el que se perdió Álvaro Rodríguez bajo el arco.

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Sin embargo, en el minuto 58′ Pablo Torre lanzó un remate contra el portero argentino nacionalizado chileno, abriendo el marcador. Sin embargo, a los pocos minutos, el equipo de Cepeda remontó y de la mano de Rafa Mir en el minuto 62′ logró el empate.

En el minuto 71′ llegó el gol de Tete Morente con un cabezo sellando el resultado, aunque Mallorca tuvo el empate en el minuto 81′ tras una mano. Sin embargo, el remate de Muriqi desde los 12 pasos no entró en el arco.

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El presente de Cepeda en el Elche

El jugador se encuentra viviendo su primera experiencia internacional tras dejar Colo Colo y desde su llegada, el campeón con los albos y seleccionado chileno ha sido parte de la oncena titular en 4 encuentros, siendo sustituido en 2 y estando en el banquillo en otros dos, sumando en total 339 minutos de juego.

En síntesis:

  • Lucas Cepeda suma 339 minutos de juego y cuatro titularidades desde su llegada al Elche.
  • El Elche de Eder Sarabia venció al Mallorca con goles de Rafa Mir y Tete Morente.
  • El portero Matías Dituro fue titular, mientras que Cepeda permaneció en el banquillo de suplentes.
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