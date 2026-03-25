Mark González construyó una destacada carrera defendiendo a importantes clubes como Liverpool, Real Betis y Real Sociedad, además de consolidarse como un histórico de la Selección Chilena. En ese contexto, se refirió al legado de otra de sus grandes figuras, Arturo Vidal.

En conversación exclusiva con Flashscore, el jugador se refirió al legado del King en la Roja. “Como persona, es un tipo divertido. Es un gran tipo. Igual es una persona que hay que conocer dentro y fuera del campo”.

“Lo conozco como compañero de equipo y sé la clase de persona que es. Espero que, tras su retirada, jugadores como él puedan devolver algo a la selección. Tenemos que ayudar a la generación más joven a desarrollarse, enseñándoles a aceptar consejos y a luchar por sus sueños”.

Mark González analiza el futuro de la Selección Chilena

La escuadra nacional pasa por complejos años tras no clasificar al Mundial 2026, sellando con esta la tercera cita planetaria consecutiva a la que la selección nacional no asiste. “La federación tiene que tomar cartas en el asunto, no sólo con un entrenador, sino con un proyecto a largo plazo, como lo que hizo Marcelo Bielsa”.

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“Estuvo con nosotros durante años, y durante ese tiempo trabajó con lo que se convertiría en una generación de oro, aunque al principio sólo éramos jugadores jóvenes, con talento y con hambre. Su metodología cambió nuestra mentalidad. Cambió la forma chilena de entender el fútbol.

El exjugador puso como ejemplo a Alexis Sánchez. “De niño regateaba a cinco jugadores, volvía y regateaba de nuevo. Pero más tarde se le veía ganar el balón y pasarlo. Algo parecido ocurrió con otros jugadores de la generación dorada. Beneficiaba a todos”.

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Asimismo, puntualiza que con Bielsa perdieron los primeros partidos pero que nadie lo despidió. “Con Continuaron el proceso, y empezamos a aprender sus métodos de entrenamiento. Era muy estricto. Cada ejercicio tenía que ser perfecto antes de que pudiéramos terminar el entrenamiento. A veces acabábamos entrenando de noche sin luz, ¡porque los ejercicios no eran perfectos!”.

En síntesis: