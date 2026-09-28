El King sorprendió con su firme defensa al formado en U de Chile, luego de las críticas por el gol perdido ante Canadá.

Arturo Vidal sacó a relucir su nueva faceta como streamer y comentarista de la selección chilena, durante este nuevo proceso. Esta vez, el hombre de Colo Colo salió en defensa de uno de los más criticados tras el último amistoso ante Canadá.

Se trata de Darío Osorio, quien no pudo destacar en la Roja y pese a las expulsiones, tuvo en sus pies el empate ante los norteamericanos. Eso sí, mandó el balón a las nubes en viral jugada.

“Este hueón con velocidad puede encarar a cualquier jugador en el mundo, a cualquier defensa con la velocidad que tiene Osorio, mira, mira, al máximo, pero ahí tiene que ser letal”, dijo el King, en El Reinado de Vidal.

Vidal aconseja a Darío Osorio

En una jugada que dio la vuelta en redes sociales, Arturo Vidal se cuadró con el nacido en U de Chile y lo defendió por perderse el gol del empate ante Canadá. El King le dio su recomendación para definir mejor la próxima vez.

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“Lo difícil que es llegar con una pelota y solo, esas pelotas tienen que tratar de ser gol, opciones así en el partido te dan una: cruzado y fuerte”, gritó Vidal en su transmisión.

Eso sí, el King defendió la decisión de Darío Osorio en el gol perdido y dijo que “él la quería colocar, venía dando bote y así tiene que matarlo fuerte… Pero mira la velocidad y con los canadienses, que son rápidos”.

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La selección chilena volverá a la acción este martes 29 de septiembre, cuando enfrente su segundo amistoso en la gira norteamericana. Al frente estará Estados Unidos, en duelo a jugarse a las 21.00 horas de nuestro país.