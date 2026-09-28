Davo Xeneize entrega el ropero completo a Carlos Palacios: “El chileno es un crack”

El reconocido streamer trasandino aplaudió el cometido de la “Joya” en el partidazo de Boca ante Racing Club.

Carlos Palacios sigue sumando elogios en Argentina. El ex Colo Colo fue clave en la remontada de Boca Juniors por Copa Argentina y eliminó a Racing Club para soñar con un nuevo título.

El formado en Unión Española ingresó en el minuto 70 y con el marcador 2-0 en contra. Sin embargo, el chileno puso nerviosa a la defensa de la Academia y logró la remontada. Incluso fue clave para asistir a Enner Valencia en el gol del triunfo.

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Lo que desató los elogios, especialmente de un reconocido hincha como Davo Xeneize, que entre aplausos abordó el cambio de chip de la “Joya”.

“El chileno, en el fútbol que me gusta a mí, un jugador como Palacios tiene que jugar más minutos”, recalcó el trasandino al analizar el partido de este domingo.

“Me encantó como entró no solo con pelota, sino que sin pelota. Pedía la pelota, le decía a Villa que pique, pedía la pelota”, enfatizó sobre la faceta del ex Colo Colo.

Incluso hizo hincapié al cambio notorio que tuvo con su versión en los primeros meses en el cuadro xeneize.

“Palacios sin la pelota era un jugador que no le aportaba mucho al equipo. Pero ahora entró con otra actitud. Con la pelota fue un crack”, detalló.

“Entró a los 70’ y Boca metió tres goles. Esa es la realidad. Me gustó mucho el chileno”, sentenció Davo ilusionado con este partido por cuartos de final.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El próximo partido de Boca Juniors será este domingo 4 de octubre ante Unión por el campeonato de Clausura de Argentina. Luego visita a Instituto el 11/10.

Tras ello, viene el gran desafío: la semifinal de ida de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama el 13 de octubre. La revancha está programada en Brasil el 20/10.