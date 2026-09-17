El exdelantero de Colo Colo protagonizó una particular campaña de su equipo antes de enfrentar al líder de la liga rusa, Krasnodar.

Jordhy Thompson vuelve a llamar la atención en el fútbol ruso, aunque esta vez por una situación completamente alejada de lo que ocurre dentro de la cancha.

El exjugador de Colo Colo fue elegido por el Orenburg para protagonizar una particular promoción de su próximo compromiso en la liga de Rusia, donde el conjunto del chileno tendrá un desafío de máxima exigencia.

Thompson apareció en un video oficial de su club caracterizado como torero, una inesperada puesta en escena con la que el equipo buscó promocionar su siguiente encuentro.

Hace algunos días Thompson renovó con el Orenburg de Rusia.

Jordhy Thompson se prepara para enfrentar al líder de Rusia

La aparición del delantero nacional se convirtió en el principal atractivo de una campaña que busca generar expectación entre los hinchas antes de un partido importante para el Orenburg.

Más allá de la llamativa promoción, el equipo del chileno tendrá una complicada tarea en la próxima fecha del campeonato.

El Orenburg recibirá al Krasnodar, actual líder de la liga rusa, en un compromiso donde necesita sumar puntos para comenzar a alejarse de los últimos puestos de la tabla.

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El conjunto de Thompson intentará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria ante uno de los equipos más exigentes de la competición.

Por su parte, el ex Colo Colo espera aportar en este nuevo desafío y ayudar a su equipo a conseguir un resultado que le permita mejorar su situación en el torneo.

De esta manera, el delantero chileno se robó las miradas antes del encuentro, esta vez con una inesperada aparición que lo tuvo como protagonista fuera del terreno de juego.

Mira el video de Jordhy Thompson:

En resumen…