Adiós Colo Colo: Jordhy Thompson renueva hasta el 2030 en Europa y manda a callar

Jordhy Thompson renovó en el Orenburg de Rusia y de inmediato publicó en sus redes sociales un llamativo mensaje.

Jordhy Thompson estuvo involucrado en una nueva polémica en las últimas horas, luego de que se destapara una relación sentimental que tuvo paralelamente a su matrimonio.

Como ambas mujeres terminaron discutiendo en un bar, la noticia se supo en Colo Colo y determinaron no contratar al futbolista, quien estaba en conversaciones con el Popular.

Volvió a Rusia para sumarse al Orenburg, club con el cual había entrado en rebeldía durante la pretemporada. Y las asperezas se limaron a tal punto que se le renovó el contrato.

Esta jornada el club oficializó que el formado en el Monumental estará ligado a la institución hasta el 2030, entregándole una muestra de apoyo a pesar de las complicaciones vividas.

Jordhy reacciona en sus redes

Jordhy Thompson compartió en sus redes sociales la noticia, aunque de una manera bastante curiosa.

Eligió dos emoticones de silencio, dejando en claro que manda a callar a sus críticos luego del espaldarazo que le dieron en Europa.

La publicación de Thompson

El mensaje en redes sociales de Thompson hacia los hinchas rusos fue más aterrizado.

“Estoy encantado de que el club me haya dado la oportunidad de defender sus colores hasta 2030″, señala en primera instancia.

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Agrega por su rebeldía que “pido disculpas por mi ausencia. Soy plenamente consciente de la responsabilidad que tengo con el equipo y con todos ustedes”.

“Ahora trabajaré el doble de duro para poder empezar a ayudar al equipo y aportar mi granito de arena al Orenburg lo antes posible”, cerró.