El ex Independiente y Huachipato se mandó tremendo y esperado viaje, lo que fue personificado en aplaudido registro de su nuevo equipo.

Finalmente llegó. Maxi Gutiérrez es nuevo refuerzo del Dinamo de Moscú, tras arribar desde Independiente de Avellaneda. El chileno arribó tras una gran campaña en Argentina, la cual implicó un millonario monto por su carta.

“El traspaso contempla la transferencia definitiva del 100% de los derechos económicos del futbolista, por un monto de 7.000.000 de euros”, informó el Rojo. Y de tanto que se demoró en llegar, en Rusia festinaron con el arribo y lo presentaron como Odiseo.

Personificando al héroe de la película La Odisea, el histórico relato que llegó al cine, Maxi Gutiérrez apareció en viral video del Dinamo de Moscú. “Encontrar un verdadero hogar no es fácil”, partió diciendo el elenco europeo.

Video: la presentación de Maxi Gutiérrez en Rusia

Personificando al héroe de La Odisea, Maxi Gutiérrez pasó por cielo, mar y tierra para llegar al Dinamo de Moscú. Luego de estampar la firma hasta 2031, el chileno ex Huachipato se puso la camiseta de su nuevo equipo.

“Parece que nuestro héroe por fin está en casa. A veces, el camino hacia él se convierte en una auténtica odisea, entre desafíos, largas búsquedas y miles de kilómetros recorridos”, tecleó el elenco europeo.

Presentándolo como un rockstar, en Moscú cerraron su relato con el chileno diciendo que “al final del camino, lo importante es llegar a un lugar donde realmente te esperan”.

Foto: Dinamo Moscú.

Maxi Gutiérrez disputó 16 partidos con la camiseta de Independiente. Ahí anotó cuatro goles y dio una asistencia, lo que hizo destacar su nombre y ser fichado por el gigante del fútbol ruso.