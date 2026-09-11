El popular cantagoles de TNT Sports vivirá entre lo profesional y su pasión caturra la histórica final. Junto a RedGol cuenta cómo prepara el duelo.

Patricio Barrera, el popular Grillo del Gol, vivirá uno de los partidos más importantes en su carrera como relator. El cantagoles del fútbol chileno fue confirmado para narrar la final Intercontinental Sub 20, entre Real Madrid vs Santiago Wanderers.

El relator es reconocido hincha caturro y con miras al duelo de este sábado 19 de septiembre, a las 7.30 de la mañana en Chile (transmite TNT Sports), avisa que va con todo. En diálogo con RedGol, el fanático de los verdes cuenta cómo trabaja el partido.

“Muy feliz de poder narrar un hecho tan importante no solo para Wanderers, sino que también para el fútbol chileno… Agradecido por la confianza, todos saben que soy wanderino y obviamente que es un plus poder transmitir y relatar a tanta gente que uno conoce”, dice de entrada.

El Grillo del Gol y sus emociones narrando al caturro

Patricio Barrera ha vivido de todo relatando a Wanderers. En 2017 tuvo que narrar el descenso contra Unión La Calera, pero ahora tendrá su revancha en un momento histórico del club. En la final Intercontinental estará en TNT Sports junto a Aldo Schiappacasse y Enzo Olivera, este último desde Madrid.

“Este es uno de los partidos más importantes que he hecho, como los que hice alguna vez con la selección tanto en Copa América Centenario como en Copa Confederaciones”, reconoce el comunicador.

-¿Cómo contenerse en el relato en un momento tan importante siendo hincha?

Con el pasar de los años uno logra canalizar ese fanatismo por un club, lo logra poner en la balanza y decir “primero está lo profesional y después el sentimiento”… Me ha pasado narrar descensos de mi club y tener que brindarle todo al hincha rival que logró el ascenso en esa ocasión, bien emotivo.

–O sea que el Grillo relata y el Pato Barrera vibra como hincha…

Yo creo que lo sufro más como hincha cuando voy o cuando lo veo, que estando en el partido en sí mismo relatando, creo que ahí logro contener esas emociones. Y después obviamente que el sufrimiento va por dentro y una vez terminado, ahí uno se logra desahogar.