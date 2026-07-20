El extremo parecía estar a detalles de ser refuerzo del Cacique y así tener su revancha, pero todo quedó en pausa. Explicaron el motivo que hay detrás.

Jordhy Thompson parecía volver a Colo Colo y así ser uno de los refuerzos para la segunda rueda. El extremo tenía todo listo para firmar su retorno al Cacique, pero las cosas se han ido frenando hasta un punto en que las cosas quedaron en duda.

Los problemas que generó que se ausentara de la pretemporada del Orenburg para forzar una salida se había transformado en una razón para alejarse del Estadio Monumental. Sin embargo, el panorama no era tan así como lo pintaban.

Este lunes se conoció que el extremo aún está en los planes del Eterno Campeón, pero hay una situación que resolver antes. Y esta no tiene nada que ver con él, sino con otro de los refuerzos que mira el Cacique: Diego Valdés.

Jordhy Thompson no se aleja de Colo Colo: su llegada depende de otro refuerzo

Si bien algunos ya lo venían descartado, lo cierto es que Jordhy Thompson sigue en carpeta de Colo Colo. El extremo aún interesa en el Cacique, pero su llegada no se definirá hasta que estén listas otras. O en específico, la de Diego Valdés.

Jordhy Thompson sigue esperando a Colo Colo. Foto: Photosport.

Justo cuando parece todo listo con Santiago Mele, el Eterno Campeón quiere ir por la otra obsesión del técnico Fernando Ortiz. El mediocampista de Vélez Sarsfield aún no logra destrabar su salida de Argentina y esto le pega de paso al delantero del Orenburg de Rusia.

Así lo dio a conocer el periodista Jade Quiñones en Sportscenter de ESPN este lunes. “Todo está en stand by (pausa) porque la gran prioridad de Blanco y Negro es sellar a Diego Valdés“, comenzó señalando.

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El reportero enfatizó en que será una vez que esto quede OK que Colo Colo avanzará por su canterano. “De ahí en adelante, cuando esté todo listo con el jugador de 32 años, (la idea) es ir por los servicios de Jordhy Thompson“, sentenció.

Se espera que este martes se apruebe el arribo del arquero Santiago Mele para así enfocarse en Diego Valdés. Una vez eso quede definido, el club avanzará para concretar el retorno de un jugador que sigue generando opiniones divididas entre los hinchas por sus polémicas fuera de la cancha, con cárcel y una denuncia de femicidio frustrado de por medio.

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Jordhy Thompson tendrá que seguir esperando para volver a Colo Colo. El Cacique no insistirá con el extremo hasta que tenga listo a sus dos principales objetivos.

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En resumen, Colo Colo y Jordhy Thompson