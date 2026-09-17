El Muñeco llegó a suelo ecuatoriano para hacerse cargo de La Tri y respondió positivamente al fervor que manifestó el exgolero de Universidad de Chile, titular en los Mundiales de Qatar 2022 y el de 2026.

El nombramiento de Marcelo Gallardo como nuevo DT de Ecuador motivó que un ex U de Chile que había anunciado su retiro de la selección pusiera en duda esa determinación. Se trata del arquero que fue titular en los últimos dos Mundiales con la camiseta de La Tri.

Las referencias son para Hernán Galíndez, quien en teoría había puesto fin a su ciclo como jugador internacional. Pero con el arribo del Muñeco, las expectativas son tantas que echó pie atrás. “Si me necesitan, voy a estar. Depende ahora del entrenador”, aseguró el otrora golero del Romántico Viajero, donde sólo estuvo el primer semestre de 2022.

Frente a eso, el ex DT de River Plate de Argentina reaccionó, ya que fue consultado directamente por las palabras de Galíndez. “Hay un entusiasmo general, más allá de algunas expresiones que he escuchado y tuve de parte de los futbolistas por esta llegada”, expuso Gallardo.

Hernán Galíndez celebra el triunfo de Ecuador ante Alemania en la fase grupal del Mundial 2026. (Alexander Hassenstein/Getty Images).

“Eso despierta entusiasmo, no solamente en ellos. También en mí, en el pueblo ecuatoriano que quiere y desea que su selección pueda tener ese gran paso hacia adelante en su historia. Vienen haciéndolo bien”, manifestó el estratego, quien no quiso meterse la presión para ganar el primer título para el combinado ecuatoriano.

Aunque reconoció los avances del seleccionado que fue dirigido por Gustavo Alfaro en el Mundial de Qatar 2022 y por Sebastián Beccacece en la Copa del Mundo reciente. “Han tenido buena participación en los últimos Mundiales y marcaron un buen ritmo en su crecimiento en las Eliminatorias. Esperamos dar un salto aun mayor para poder potenciarnos entre todos”, dijo Gallardo.

Marcelo Gallardo cerca del final de su segundo ciclo como DT de River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Marcelo Gallardo cuenta por qué asumió como DT de Ecuador

Marcelo Gallardo reconoció que pudo ser entrenador de Ecuador antes que Beccacece. “Ya hace dos años y un poco más. En ese momento no estaba en condiciones de poder asumir el desafío, que es totalmente nuevo para mí”, dijo el Muñeco.

“Siempre me generó curiosidad dirigir un seleccionado. Llegó en un momento donde estaba con deseos de volver a trabajar. Se presentó esta chance. Dos años después me agarra bien, con ganas de un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Contento”, expuso.

Destacó además a los jugadores con los que cuenta en el universo de convocables. “Se da un poco de todo: la muy buena generación de futbolistas que tiene. Eso claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Son jóvenes con talento, muchos con presencia en equipos importantes de Europa”, repasó el Muñeco Gallardo.

“Otros con un potencial enorme para seguir desarrollando. Eso también conjuga el deseo de dar este gran paso para mí para tratar de potenciarnos. La idea es construir un equipo con que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado. Eso tiene su proceso”, explicó el estratego argentino de 50 años.

Por lo pronto, Gallardo quiere asumir las riendas de su rol, conocer de primera mano las diferencias entre ser DT de un club y uno de un seleccionador y ponerse manos a la obra. “Tienen potencial y futbolistas para poder ir y dar un paso más. Así que vamos a iniciar un proceso que esperemos sea largo y con un buen sentido. Eso no llega de la noche a la mañana”, sentenció.