El fenómeno explosivo de los Therian se está ganando rápidamente un espacio, donde son una subcultura que se identifican como animales y utilizan máscaras o accesorios para ser iguales a ellos.

Si bien ha causado un gran revuelo en países como Argentina y Uruguay, también han saltado el fútbol, donde un ex jugador de Universidad de Chile fue protagonista.

Todo, porque el programa “Paso a Paso”, del canal deportivo TyC Sports de Argentina, le preguntó a algunos jugadores si se identificaban con algún animal y uno sorprendió con la respuesta.

Fue el argentino nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez, portero con paso por la U y actualmente en Huracán, quien se sumó a la moda en una entrevista, con una máscara de zorra.

El portero de Huracán trató de arrancar de las preguntas pero finalmente se sumó. Foto: TyC Sports.

Hernán Galíndez se sorprendió con las máscaras

Con mucha sorpresa se tomaron los jugadores de Huracán la atrevida entrevista que los invitaba a abrir sus emociones y contar si se sentían identificados con los animales, tal cual los Therian.

“Vos sabes que yo tengo 39 años”, respondía el portero Galíndez tratando de escapar del interrogatorio, mientras otro compañero replicaba con que “yo me identifico como persona, no sé vos”.

Le pasaron una máscara de un mono y el portero se fue con la de la zorra: “Para la gente de Huracán, saludos”.

También le ofrecieron una máscara de un mono a Hernán Galíndez.

